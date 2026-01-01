Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эллиот Леви
Elliot Levey
Киноафиша
Персоны
Эллиот Леви
Эллиот Леви
Elliot Levey
Дата рождения
6 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Лидс, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
National Theatre Live: Good
(2023)
7.8
Кориолан
(2014)
7.8
Семейный брак
(2019)
Фильмография Эллиот Леви
Гигантский
Giant
драма
2026, Великобритания
6.8
Книжный
драма, криминал
2025, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Квини
драма
2024, США
8.2
National Theatre Live: Good
National Theatre Live: Good
драма, военный
2023, Великобритания
7.2
Викторина
драма, мини-сериал
2020, Великобритания
6.8
Искатели правды
драма, комедия
2020, Великобритания/США
7.6
Вверх дном
драма, комедия
2019, Великобритания
7.8
Семейный брак
комедия
2019, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Показать еще
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить