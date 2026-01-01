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Эллиот Леви
Эллиот Леви Elliot Levey
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Эллиот Леви

Elliot Levey

Дата рождения
6 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Лидс, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

National Theatre Live: Good 8.2
National Theatre Live: Good (2023)
Кориолан 7.8
Кориолан (2014)
Семейный брак 7.8
Семейный брак (2019)

Фильмография Эллиот Леви

Гигантский
Гигантский Giant
драма 2026, Великобритания
Книжный 6.8
Книжный
драма, криминал 2025, Великобритания
Квини 6.6
Квини
драма 2024, США
National Theatre Live: Good 8.2
National Theatre Live: Good National Theatre Live: Good
драма, военный 2023, Великобритания
Викторина 7.2
Викторина
драма, мини-сериал 2020, Великобритания
Искатели правды 6.8
Искатели правды
драма, комедия 2020, Великобритания/США
Вверх дном 7.6
Вверх дном
драма, комедия 2019, Великобритания
Семейный брак 7.8
Семейный брак
комедия 2019, США
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