Лора Бэйли Laura Bailey
Лора Бэйли

Laura Bailey

Дата рождения
28 мая 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Легенда о Vox Machina 8.4
Легенда о Vox Machina (2022)
Обитель зла: Вырождение 7.4
Обитель зла: Вырождение (2008)
Драконий жемчуг: Битва Богов 7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов (2013)

Фильмография Лора Бэйли

Жанр
Год
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории 6.5
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории Lego Marvel Avengers: Strange Tails
боевик, приключения, анимация 2025, США
Легенда о Vox Machina 8.4
Легенда о Vox Machina
комедия, приключения, фэнтези 2022, США
Бэтмен и Супермен: Битва Суперсыновей 6.8
Бэтмен и Супермен: Битва Суперсыновей Batman and Superman: Battle of the Super Sons
боевик, анимация, фантастика 2022, США
Несправедливость 6.4
Несправедливость Injustice
боевик, приключения, анимация 2021, США
Человек-паук 6.1
Человек-паук
драма, боевик, фантастика 2017, США
Человек-муравей 6.1
Человек-муравей
комедия, боевик, мини-сериал 2017, США
Принцесса Лебедь 7: Королевское прикрытие 4.4
Принцесса Лебедь 7: Королевское прикрытие The Swan Princess: Royally Undercover
приключения, анимация, комедия 2017, США / Индия
Принцесса Лебедь: пират или принцесса? 4.3
Принцесса Лебедь: пират или принцесса? The Swan Princess: Princess Tomorrow, Pirate Today!
анимация 2016, США
Халк: Где обитают чудовища 5.4
Халк: Где обитают чудовища Hulk: Where Monsters Dwell
боевик, анимация, фэнтези 2016, США
Безграничный Бэтмен 6.3
Безграничный Бэтмен
боевик, детский, фантастика 2015, США
Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты 5.8
Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты Batman Unlimited: Animal Instincts
боевик, приключения, анимация 2015, США
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк 6.8
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк Monster High: Boo York, Boo York
анимация, фэнтези 2015, США
LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе! 6.1
LEGO Супергерои Marvel: Мстители. Снова вместе! Lego Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled
боевик, приключения, анимация 2015, США
Школа монстров: Монстрические мутации 6.9
Школа монстров: Монстрические мутации Monster High: Freaky Fusion
анимация 2014, США
Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка 4.3
Принцесса Лебедь 5: Королевская сказка The Swan Princess: A Royal Family Tale
анимация, семейный, фэнтези 2014, США / Индия
Лига Справедливости: В ловушке времени 5.8
Лига Справедливости: В ловушке времени JLA Adventures: Trapped in Time
боевик, анимация, фантастика 2014, США
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор! 6.7
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор! Monster High: Frights, Camera, Action!
анимация 2014, США
LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются 6.4
LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite
боевик, приключения, анимация 2013, США / Дания
LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка 6.4
LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload
боевик, приключения, анимация 2013, США
Драконий жемчуг: Битва Богов 7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация 2013, Япония
Школа монстров: Побег с побережья черепа 6.8
Школа монстров: Побег с побережья черепа Monster High: Escape from Skull Shores
анимация 2012, США
Школа монстров: Отчего монстры влюбляются? 6.9
Школа монстров: Отчего монстры влюбляются? Monster High: Why Do Ghouls Fall in Love?
анимация, мелодрама 2012, США
Барби: Тайна феи 6.4
Барби: Тайна феи Barbie: A Fairy Secret (V)
анимация, фэнтези, семейный 2011, США
Школа монстров: Крик в пятницу вечером 6.9
Школа монстров: Крик в пятницу вечером Monster High: Friday Night Frights
анимация 2011, США
