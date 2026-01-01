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Марселла Планкетт
Марселла Планкетт Marcella Plunkett
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Марселла Планкетт

Marcella Plunkett

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Флора и сын 7.4
Флора и сын (2023)
Однажды 7.3
Однажды (2006)
Это хит! 7.0
Это хит! (2026)

Фильмография Марселла Планкетт

Это хит! 7
Это хит! Power Ballad
комедия, мюзикл 2026, Ирландия / США
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Флора и сын 7.4
Флора и сын Flora and Son
драма, музыка 2023, Ирландия / США
Смотреть трейлер
Поцелуй мамочку на ночь 5.6
Поцелуй мамочку на ночь Dark Touch
ужасы 2013, Франция / Ирландия / Швеция
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Однажды 7.3
Однажды Once
мелодрама, драма, мюзикл 2006, Ирландия
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