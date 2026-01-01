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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Марселла Планкетт
Marcella Plunkett
Киноафиша
Персоны
Марселла Планкетт
Марселла Планкетт
Marcella Plunkett
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Флора и сын
(2023)
7.3
Однажды
(2006)
7.0
Это хит!
(2026)
Фильмография Марселла Планкетт
7
Это хит!
Power Ballad
комедия, мюзикл
2026, Ирландия / США
Смотреть трейлер
7.4
Флора и сын
Flora and Son
драма, музыка
2023, Ирландия / США
Смотреть трейлер
5.6
Поцелуй мамочку на ночь
Dark Touch
ужасы
2013, Франция / Ирландия / Швеция
Смотреть трейлер
7.3
Однажды
Once
мелодрама, драма, мюзикл
2006, Ирландия
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