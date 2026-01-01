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Никита Подгорный Nikita Podgorny
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Никита Подгорный

Nikita Podgorny

Дата рождения
16 февраля 1931
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
24 сентября 1982
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Идиот 7.8
Идиот (1958)
Евгения Гранде 7.7
Евгения Гранде (1960)
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом 7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом (1979)

Фильмография Никита Подгорный

Опасный возраст 7.2
Опасный возраст Opasnyy vozrast
драма 1981, СССР
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом 7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом Podpasok s ogurtsom
криминал 1979, СССР
И снова Анискин
И снова Анискин
криминал, детектив 1978, СССР
Совесть 6.9
Совесть
детектив, военный, исторический, мини-сериал 1974, СССР
6.4
За все в ответе Za vsyo v otvete
драма 1972, СССР
Старый дом 6.2
Старый дом The Old House
драма 1969, СССР
Дачники 6.6
Дачники Dachniki
драма 1966, СССР
Два билета на дневной сеанс 6.6
Два билета на дневной сеанс Dva bileta na dnevnoy seans
детектив 1966, СССР
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Новости личной жизни Никита Подгорный
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