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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Никита Подгорный
Nikita Podgorny
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Никита Подгорный
Никита Подгорный
Nikita Podgorny
Дата рождения
16 февраля 1931
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
24 сентября 1982
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.8
Идиот
(1958)
7.7
Евгения Гранде
(1960)
7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом
(1979)
Фильмография Никита Подгорный
7.2
Опасный возраст
Opasnyy vozrast
драма
1981, СССР
7.3
Следствие ведут знатоки: Подпасок с огурцом
Podpasok s ogurtsom
криминал
1979, СССР
И снова Анискин
криминал, детектив
1978, СССР
6.9
Совесть
детектив, военный, исторический, мини-сериал
1974, СССР
6.4
За все в ответе
Za vsyo v otvete
драма
1972, СССР
6.2
Старый дом
The Old House
драма
1969, СССР
6.6
Дачники
Dachniki
драма
1966, СССР
6.6
Два билета на дневной сеанс
Dva bileta na dnevnoy seans
детектив
1966, СССР
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Новости личной жизни Никита Подгорный
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