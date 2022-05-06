Джейсон Стэйтем родился 26 июля 1967 году в небольшом городе Ширбруке в Великобритании. Его отец занимался пением, а мать была танцовщицей, поэтому Джейсон с детства находился в атмосфере искусства. В юношестве он увлекался уличным театром, но позднее его увлек большой спорт. Джейсон Стэйтем много лет входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду. В 1988 году он даже принял участие в Олимпийских играх в Сеуле. Но это не приносило будущему актеру больших заработков, поэтому ему приходилось подрабатывать продавцом. Поскольку отец Стэйтема увлекался боевыми искусствами, он привлек к этому и сына. По сей день актер занимается джиу-джитсу вместе с британским режиссером Гайем Ричи.

Роли Джейсона Стэтхема

Карьера Стэйтема началась с участия в рекламной кампании марки Tommy Hilfiger, куда его пригласил рекламный агент, сотрудничающий со спортсменами. Джейсон стал лицом джинсовой линии бренда, а впоследствии, благодаря успешным снимкам Стэтхема и навыкам в уличной торговле его заметил Гай Ричи. Таким образом, Джейсон Стэйтем в 1998 году получил свою первую роль в большом кино – в картине «Карты, деньги, два ствола». Следующей работой Стэтхема спустя два года стала роль в очередном фильме Гая Ричи – «Большой куш», где он сыграл организатора подпольных боев. В картине также сыграли Брэд Питт и Бенисио Дель Торо.

Джейсон Стэтхем - «Перевозчик»

Настоящим успехом для Джейсона Стэйтема стал фильм «Перевозчик» в 2002 году, где он сыграл главную роль. Спецназовец Фрэнк так понравился зрителям, что картина получила продолжение. В 2005 году вышел «Перевозчик 2», а в 2008 – «Перевозчик 3». На сегодняшний день Стэйтем снялся в десятке топовых боевиков, в числе которых знаменитый «Форсаж», «Адреналин», «Механик». Поклонники актера отмечают, что ему как никому другому удаются роли в экшн-фильмах, но сам Джейсон хотел бы сыграть больше драматических персонажей.

Личная жизнь Джейсона Стэтхема

Личная жизнь актера никогда не была окутана ореолом тайны. Будучи в хорошей физической форме, Джейсон Стэйтем всегда встречался с видными и знаменитыми красотками. Семь лет он был в отношениях с английской актрисой и моделью Келли Брук, но пара рассталась в 2004 году по инициативе Брук, когда она нашла себе нового бойфренда – Билли Зейна. На съемках фильма «Лондон» Стэйтем познакомился с актрисой и певицей Софией Монк, но эти отношения продлились недолго. Самой яркой избранницей актера стала модель и начинающая актриса Роузи Хантингтон-Уайтли. Она уже сделала себе карьеру, будучи одним из самых известных «ангелов» компании Victoria`s Secret, но с 2011 года решила попробовать себя в большом кино. Первой работой Роузи на большой экране стала картина Майкла Бэя «Трансформеры 3», где она сыграла подружку главного героя. Пара несколько раз сходилась и расходилась, но в 2014 году Стэтхем и Хантингтон-Уайтли объявили о долгожданной помолвке.

Своими любимыми фильмами Джейсон Стэйтем называет первую и вторую часть «Крестного отца», а любимым актерами – Пола Ньюмана и Клинта Иствуда.

Помимо успешной карьеры в кинематографе Джейсон Стэйтем успел сняться в нескольких видеоклипах, рекламах автомобилей, моторного масла и телефонов, а также озвучил персонажей в компьютерных играх («Call of Duty» и «Red Faction»).