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Джейсон Стэйтем

Jason Statham
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем Jason Statham
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Дата рождения
12 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Гай Ричи
Гай Ричи
близкий друг и коллега Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
помолвлены с 2014 г
Биография Джейсона Стэйтема

Джейсон Стэйтем родился 26 июля 1967 году в небольшом городе Ширбруке в Великобритании. Его отец занимался пением, а мать была танцовщицей, поэтому Джейсон с детства находился в атмосфере искусства. В юношестве он увлекался уличным театром, но позднее его увлек большой спорт. Джейсон Стэйтем много лет входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду. В 1988 году он даже принял участие в Олимпийских играх в Сеуле. Но это не приносило будущему актеру больших заработков, поэтому ему приходилось подрабатывать продавцом. Поскольку отец Стэйтема увлекался боевыми искусствами, он привлек к этому и сына. По сей день актер занимается джиу-джитсу вместе с британским режиссером Гайем Ричи.

Роли Джейсона Стэтхема

Карьера Стэйтема началась с участия в рекламной кампании марки Tommy Hilfiger, куда его пригласил рекламный агент, сотрудничающий со спортсменами. Джейсон стал лицом джинсовой линии бренда, а впоследствии, благодаря успешным снимкам Стэтхема и навыкам в уличной торговле его заметил Гай Ричи. Таким образом, Джейсон Стэйтем в 1998 году получил свою первую роль в большом кино – в картине «Карты, деньги, два ствола». Следующей работой Стэтхема спустя два года стала роль в очередном фильме Гая Ричи – «Большой куш», где он сыграл организатора подпольных боев. В картине также сыграли Брэд Питт и Бенисио Дель Торо.

Джейсон Стэтхем - «Перевозчик»

Настоящим успехом для Джейсона Стэйтема стал фильм «Перевозчик» в 2002 году, где он сыграл главную роль. Спецназовец Фрэнк так понравился зрителям, что картина получила продолжение. В 2005 году вышел «Перевозчик 2», а в 2008 – «Перевозчик 3».  На сегодняшний день Стэйтем снялся в десятке топовых боевиков, в числе которых знаменитый «Форсаж», «Адреналин», «Механик». Поклонники актера отмечают, что ему как никому другому удаются роли в экшн-фильмах, но сам Джейсон хотел бы сыграть больше драматических персонажей.

Личная жизнь Джейсона Стэтхема

Личная жизнь актера никогда не была окутана ореолом тайны. Будучи в хорошей физической форме, Джейсон Стэйтем всегда встречался с видными и знаменитыми красотками. Семь лет он был в отношениях с английской актрисой и моделью Келли Брук, но пара рассталась в 2004 году по инициативе Брук, когда она нашла себе нового бойфренда – Билли Зейна. На съемках фильма «Лондон» Стэйтем познакомился с актрисой и певицей Софией Монк, но эти отношения продлились недолго. Самой яркой избранницей актера стала модель и начинающая актриса Роузи Хантингтон-Уайтли. Она уже сделала себе карьеру, будучи одним из самых известных «ангелов» компании Victoria`s Secret, но с 2011 года решила попробовать себя в большом кино. Первой работой Роузи на большой экране стала картина Майкла Бэя «Трансформеры 3», где она сыграла подружку главного героя.  Пара несколько раз сходилась и расходилась, но в 2014 году Стэтхем и Хантингтон-Уайтли объявили о долгожданной помолвке.

Своими любимыми фильмами Джейсон Стэйтем называет первую и вторую часть «Крестного отца», а любимым актерами – Пола Ньюмана и Клинта Иствуда.

Помимо успешной карьеры в кинематографе Джейсон Стэйтем успел сняться в нескольких видеоклипах, рекламах автомобилей, моторного масла и телефонов, а также озвучил персонажей в компьютерных играх («Call of Duty» и «Red Faction»).

Интересные факты о Джейсоне Стэйтеме

- Джейсон занял 12 место на ЧМ по прыжкам с высоты в воду в 1992 году

- Профессионально занимался футболом, но оставил его из-за травмы

- Дружит с Гаем Ричи

- Стэйтем - левша

- В юношестве был уличным жуликом

Фильмография Джейсона Стэйтема
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
триллер, боевик, комедия 2022, США
0.0
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.0
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.0
Форсаж 8
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.0
Механик: Воскрешение
Механик: Воскрешение
боевик, триллер, криминал 2016, США / Таиланд
6.0
Шпион
Шпион
комедия 2015, США
7.0
Форсаж 7
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.0
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Джейсон Стэтхэм Джейсон Стэтхэм Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли Джейсон Стэтхэм
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6 мая 2022 11:04
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7 февраля 2022 13:03
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31 августа 2020 11:12
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Связи
Гай Ричи
Гай Ричи Guy Ritchie
близкий друг и коллега Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли Rosie Huntington-Whiteley
помолвлены с 2014 г
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