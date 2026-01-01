Скоро в прокате «Майкл» 1
Мадхаван
Мадхаван Madhavan
Мадхаван

Madhavan

Дата рождения
1 июня 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Джамшедпур, Индия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ракетчик 8.7
Ракетчик (2022)
Три идиота 8.5
Три идиота (2009)
Специалист 2 : Месть 8.4
Специалист 2 : Месть (2026)

Фильмография Мадхаван

Жанр
Год
Специалист 2 : Месть 8.4
Специалист 2 : Месть Dhurandhar: The Revenge
боевик, триллер 2026, Индия
Шафран. Часть 2 8.3
Шафран. Часть 2 Kesari Chapter 2: The Untold Story of Jallianwala Bagh
биография, драма, исторический 2025, Индия / Ирландия
Ап Джайса Кои 6
Ап Джайса Кои Aap Jaisa Koi
драма, мелодрама 2025, Индия
Люби меня 2 7.4
Люби меня 2 De De Pyaar De 2
комедия 2025, Индия
Специалист 8.4
Специалист Dhurandhar
боевик, приключения, драма 2025, Индия
Шайтан 7.2
Шайтан Shaitaan
триллер 2024, Индия
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984 8.2
Железнодорожники: Нерассказанная история Бхопала 1984
триллер, исторический, мини-сериал 2023, Индия
Ракетчик 8.7
Ракетчик Rocketry: The Nambi Effect
боевик, биография, драма 2022, Индия
Развод 7.8
Развод
драма, комедия 2021, Индия
Свадьба Тану и Ману. Возвращение 7.6
Свадьба Тану и Ману. Возвращение Tanu Weds Manu Returns
комедия, драма, мелодрама 2015, Индия
Свадьба Тану и Ману 6.8
Свадьба Тану и Ману Tanu Weds Manu
комедия, драма, мелодрама 2011, Индия
Три карты 4.2
Три карты Teen Patti
триллер, драма, криминал 2010, Индия
Три идиота 8.5
Три идиота 3 Idiots
комедия, драма 2009, Индия
Цвет шафрана 8.1
Цвет шафрана Rang De Basanti
драма, мелодрама, комедия 2006, Индия
