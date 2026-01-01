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Марат Амираев
Марат Амираев Marat Amiraev
Киноафиша Персоны Марат Амираев

Марат Амираев

Marat Amiraev

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Бүркіт 7.6
Бүркіт (2023)
5:32 7.2
5:32 (2021)
Чёрный Двор в кино 7.1
Чёрный Двор в кино (2026)

Фильмография Марат Амираев

Жанр
Год
Черный двор. Побег
Черный двор. Побег
драма, криминал 2026, Казахстан/Кыргызстан
Ойын
Ойын Oiyn
детектив 2026, Кыргызстан
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Жұмақтан билет
Жұмақтан билет Zhumaqtan bilet
комедия, драма 2026, Казахстан
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Чёрный Двор в кино 7.1
Чёрный Двор в кино Chernyy dvor v kino
криминал, драма 2026, Казахстан / Кыргызстан
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Қамау Qamau
драма 2026, Кыргызстан
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Албасты
Албасты Albasty
драма, мистика 2025, Казахстан
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Мертвые не потеют
Мертвые не потеют Mertvye ne poteyut
драма 2025, Казахстан
Все на мослы: Битва поколений
Все на мослы: Битва поколений Vse na mosly: Bitva pokoleniy
приключения, комедия 2025, Казахстан
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Тимбилдинг
Тимбилдинг Timbilding
комедия 2025, Казахстан
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Синий кит 5
Синий кит Siniy kit
драма, триллер 2025, Казахстан
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Неизвестная история
Неизвестная история Белгисиз Окуя
драма 2025, Кыргызстан
Дочь
Дочь
драма 2023, Кыргызстан
Месть
Месть Месть
драма 2023, Кыргызстан
Бүркіт 7.6
Бүркіт Burkit
драма 2023, Казахстан
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Игрок
Игрок
драма, криминал 2022, Казахстан
5:32 7.2
5:32
криминал, триллер 2021, Казахстан
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