Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марат Амираев
Marat Amiraev
Киноафиша
Персоны
Марат Амираев
Марат Амираев
Marat Amiraev
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Бүркіт
(2023)
7.2
5:32
(2021)
7.1
Чёрный Двор в кино
(2026)
Фильмография Марат Амираев
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Приключения
Триллер
Год
Все
2026
2025
2023
2022
2021
Все
16
Фильмы
13
Сериалы
3
Актер
16
Черный двор. Побег
драма, криминал
2026, Казахстан/Кыргызстан
Ойын
Oiyn
детектив
2026, Кыргызстан
Смотреть трейлер
Жұмақтан билет
Zhumaqtan bilet
комедия, драма
2026, Казахстан
Смотреть трейлер
7.1
Чёрный Двор в кино
Chernyy dvor v kino
криминал, драма
2026, Казахстан / Кыргызстан
Смотреть трейлер
Қамау
Qamau
драма
2026, Кыргызстан
Смотреть трейлер
Албасты
Albasty
драма, мистика
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Мертвые не потеют
Mertvye ne poteyut
драма
2025, Казахстан
Все на мослы: Битва поколений
Vse na mosly: Bitva pokoleniy
приключения, комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Тимбилдинг
Timbilding
комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
5
Синий кит
Siniy kit
драма, триллер
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Неизвестная история
Белгисиз Окуя
драма
2025, Кыргызстан
Дочь
драма
2023, Кыргызстан
Месть
Месть
драма
2023, Кыргызстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.6
Бүркіт
Burkit
драма
2023, Казахстан
Смотреть трейлер
Игрок
драма, криминал
2022, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
5:32
криминал, триллер
2021, Казахстан
Обман, о котором пассажиры РЖД даже не догадывались: экс-проводница раскрыла «мутную» схему с постельным бельем в поездах
В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
Лучший мини-сериал по версии ТЭФИ, рейтинг 7,6 и всего 4 эпизода: вот почему 97% зрителей массово советуют эту российскую новинку
«Пора уже остепениться»: поклонники «Первого отдела» сами решили, какое будущее ждет Брагина в 6 сезоне — требования вполне понятны
Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут
Братьев Кар Карыча зрители «Смешариков» видели сотни раз – но не заметили ни разу: авторы мульта молчат неспроста (мы обрыдались бы)
Этот детектив НТВ не получил ТЭФИ, но почти 75 000 зрителей поставили ему 8.1: «Лучшее, что сделано в жанре»
«Кто тест не пройдет — завалю!»: сможете вспомнить, из какого «Брата» эти культовые цитаты? Пройдут только настоящие фанаты Данилы
Свежий детектив с Устюговым годы лежал на полке – и за пару серий побил даже новинки НТВ: «Включила, пока жду “Невского” – не пожалела»
Хочется стереть себе память и посмотреть их заново: 5 детективных сериала с рейтингами выше 8 на IMDb (а у №1 вообще он 9,0)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667