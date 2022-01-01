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Владимир Басов
Владимир Басов
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Владимир Басов
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Дата рождения
28 июля 1923
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
17 сентября 1987
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Владимир Басов
Родился 28 июля 1923 года. Уразово, Курская губерния, СССР (Белгородская область, Россия).
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Фильмография Владимир Басов
Время и семья Конвей
драма
1984, СССР
7.0
Предчувствие любви
мелодрама, комедия
1982, СССР
7.0
Ищите женщину
комедия, криминал
1982, СССР
8.0
Будьте моим мужем
комедия
1981, СССР
6.0
Тегеран-43
криминал
1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
Бабушки надвое сказали...
комедия
1979, СССР
5.0
Последняя невеста Змея Горыныча
анимация, фэнтези
1979, СССР
6.0
Живите в радости
комедия
1978, СССР
6.0
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