Мана Асида
Мана Асида Mana Ashida
Киноафиша Персоны Мана Асида

Мана Асида

Mana Ashida

Дата рождения
23 июня 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Драматический актёр

Популярные фильмы

Признания 7.7
Признания (2010)
Дети моря 7.1
Дети моря (2019)
Одинокий замок в Зазеркалье 7.0
Одинокий замок в Зазеркалье (2022)

Фильмография Мана Асида

Жанр
Год
Скарлет 6.9
Скарлет Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация 2025, Япония / США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Клетки за работой 6.7
Клетки за работой Hataraku saibou
боевик, приключения, комедия 2024, Япония
Одинокий замок в Зазеркалье 7
Одинокий замок в Зазеркалье Kagami no kojô
приключения, анимация, драма, аниме 2022, Япония
Пупелль из города дымоходов 6.5
Пупелль из города дымоходов Eiga Entotsumachi no Puperu
анимация, семейный, фэнтези, аниме 2020, Япония
Смотреть трейлер
Дети моря 7.1
Дети моря Kaijuu no Kodomo
анимация, аниме 2019, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Суп мисо для Ханы 6.9
Суп мисо для Ханы Hanachan no misoshiru
драма 2015, Япония
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут 6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут Hankyu densha
комедия 2011, Япония
Признания 7.7
Признания Kokuhaku
драма, триллер 2010, Япония
