О персоне
Фильмография
Мана Асида
Mana Ashida
Персоны
Персоны
Мана Асида
Мана Асида
Mana Ashida
Дата рождения
23 июня 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Признания
(2010)
7.1
Дети моря
(2019)
7.0
Одинокий замок в Зазеркалье
(2022)
Фильмография Мана Асида
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2022
2020
2019
2015
2011
2010
Все
8
Фильмы
8
Актриса
8
6.9
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.7
Клетки за работой
Hataraku saibou
боевик, приключения, комедия
2024, Япония
7
Одинокий замок в Зазеркалье
Kagami no kojô
приключения, анимация, драма, аниме
2022, Япония
6.5
Пупелль из города дымоходов
Eiga Entotsumachi no Puperu
анимация, семейный, фэнтези, аниме
2020, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Дети моря
Kaijuu no Kodomo
анимация, аниме
2019, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Суп мисо для Ханы
Hanachan no misoshiru
драма
2015, Япония
6.6
Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут
Hankyu densha
комедия
2011, Япония
7.7
Признания
Kokuhaku
драма, триллер
2010, Япония
