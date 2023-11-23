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Постер фильма Хоккейные папы
7.5
Хоккейные папы - Трейлер
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7.5

Хоккейные папы

, 2023
Khokkeynyye papy
Россия / комедия, семейный, спорт / 18+
Спортивный семейный фильм о том, на что готовы пойти родители ради своих детей
Трейлеры
Постер фильма Хоккейные папы
7.5
Хоккейные папы - Трейлер
Хоккейные папы  Трейлер

О фильме

Андрей – тренер детской хоккейной команды маленького провинциального городка. Размеренную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести. Единственная возможность его спасти – победить в любительском турнире по хоккею. У Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать команду и подготовить её к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

В ролях

Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Арина Постникова
Арина Постникова
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Александр Обласов
Александр Обласов
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Артём Башенин
Артём Башенин
Pasha v yunosti
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Режиссер Андрей Булатов
Сценарист Андрей Булатов, Ekaterina Mikhailova
Композитор Aleksey Chintsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Россия НМГ Кинопрокат
23 ноября 2023 Азербайджан
23 ноября 2023 Болгария
23 ноября 2023 Кыргызстан
23 ноября 2023 Молдавия
23 ноября 2023 Узбекистан
Бюджет 354 421 293 RUR
Сборы в мире $1 772 735
Производство Кинокомпания Кугуар, Профит, XOVP eXtraOrdinary Virtual Production
Другие названия
Khokkeynye papy, Hockey Dads, Хоккейные папы

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 75 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  963 В жанре «комедия»  207 В жанре «семейный»  116 В жанре «спорт»  15 В фильмах России  47 В фильмах 2023 года  47
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Хоккейные папы - Трейлер
Хоккейные папы Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Хоккейные папы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Зрители отмечают тёплую семейную драму на фоне хоккея: дружбу, взаимопомощь и честные отношения. Сильные стороны — актёрская игра, эмоциональные моменты и качественная визуальная подача на льду, музыка. Слабые стороны — сюжет порой предсказуем, режиссура может казаться слабой. Общая оценка — положительная; фильм подходит всей семье и любителям спортивной драмы.
Саммари составлено ИИ на основе 52 отзывов.

Отзывы о фильме

Юлия Лаврищева 26 ноября 2023, 17:44
Мы-Чемпионы, мы - Победители! Никогда не сдаваться. О нашем добром народе, настоящей дружбе, семье, о настоящем чуде, о человеческих недостатках, о… Читать дальше…
Наталья Заворовская 26 ноября 2023, 23:07
Замечательный фильм! В хорошем духе " советского" кино , в котором всегда заложена идея патриотизма, популяризации семьи . Про то, что… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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