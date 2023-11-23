Хоккейные папы, 2023

Андрей – тренер детской хоккейной команды маленького провинциального городка. Размеренную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец, где он тренирует детей, собираются снести. Единственная возможность его спасти – победить в любительском турнире по хоккею. У Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать команду и подготовить её к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.