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Khokkeynyye papy

Хоккейные папы, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Андрей, тренер детской хоккейной команды «Суровые тигры» небольшого провинциального городка, всего себя отдаёт воспитанникам. Размерную жизнь мужчины нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести и построить торговый центр. Андрею дают шанс «побороться» за Ледовый дворец, приняв участие во взрослом любительском турнире по хоккею. Теперь у него есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать свою команду любителей хоккея и подготовить её к важнейшему турниру. Отцы маленьких хоккеистов, узнав о наборе в команду, решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 ноября 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Булатов
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Все актеры и съемочная группа
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