Хоккейные папы, 2023

Андрей, тренер детской хоккейной команды «Суровые тигры» небольшого провинциального городка, всего себя отдаёт воспитанникам. Размерную жизнь мужчины нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести и построить торговый центр. Андрею дают шанс «побороться» за Ледовый дворец, приняв участие во взрослом любительском турнире по хоккею. Теперь у него есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать свою команду любителей хоккея и подготовить её к важнейшему турниру. Отцы маленьких хоккеистов, узнав о наборе в команду, решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.