Кто не мечтал переснять финал любимого фильма? Спасти героя “Титаника” или “Железного человека”? Ким стал для этого режиссёром. Теперь его единственная цель – протащить свою безумную концовку через производственный ад. А для этого придётся обмануть всех: от актёров и продюсеров до киношной мафии, умеющей превращать талантливых режиссёров в неопытных каскадёров.
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