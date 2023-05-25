Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В паутине
7.0
В паутине - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы В паутине
7.0

В паутине

, 2023
Geomijip
Южная Корея / комедия, драма / 18+
Корейская комедийная драма о взбалмошном режиссёре
Трейлеры
Постер фильма В паутине
7.0
В паутине - Дублированный трейлер
В паутине  Дублированный трейлер

О фильме

Кто не мечтал переснять финал любимого фильма? Спасти героя “Титаника” или “Железного человека”? Ким стал для этого режиссёром. Теперь его единственная цель – протащить свою безумную концовку через производственный ад. А для этого придётся обмануть всех: от актёров и продюсеров до киношной мафии, умеющей превращать талантливых режиссёров в неопытных каскадёров.

В ролях

Кристал Чон
Han Yoo-rim
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Director Kim
Чан Ён-нам
Чан Ён-нам
Chiarwoman Baek
Лим Су-ён
Lee Min-ja
О Джон-сэ
О Джон-сэ
Kang Ho-se
Чон Ё-бин
Чон Ё-бин
Shin Mi-do
Park Jung-soo
Madame Oh
Чон У-сон
Чон У-сон
Director Shin
Ом Тхэ-гу
Yu-rim's Boyfriend
Ём Хе-ран
Ём Хе-ран
Ho-se's Wife
Режиссер Ким Чи Ун
Сценарист Ким Чи Ун, Щин Ён-щик
Композитор Mowg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 февраля 2024
Премьера в мире 25 мая 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Россия Атмосфера Кино
9 ноября 2023 Азербайджан
9 ноября 2023 Болгария
12 июня 2025 Бразилия
26 октября 2023 Гонконг IIB
20 октября 2023 Индонезия 17+
24 апреля 2025 Испания 16
1 августа 2024 Катар
9 ноября 2023 Кыргызстан
9 ноября 2023 Молдавия
13 июня 2024 Португалия
5 октября 2023 Сингапур M18
16 ноября 2023 Таджикистан
19 октября 2023 Таиланд
20 октября 2023 Тайвань
9 ноября 2023 Узбекистан
8 ноября 2023 Франция
27 сентября 2023 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $126 008
Производство Barunson Studio, Anthology Studios, Barunson E&A
Другие названия
Geo-mi-jip, Cobweb, Geomijip, Ça tourne à Séoul!, Cobweb - A Teia, Cú Máy Ăn Tiền, I mästarens nät - Cobweb, Na Teia da Aranha, Pajęczyna, Spider Web - Once upon a Time in Seoul, Tela de araña, В паутине, 誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙, 韓戲逼人, Ça tourne à Séoul ! Cobweb

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 16 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
В паутине - Дублированный трейлер
В паутине Дублированный трейлер
В паутине - Трейлер
В паутине Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 21 ноября 2023, 02:55
Качественный корейский капустник о съёмках на киностудии. Но и не более того. Это конечно далеко не Паразиты, главную звезду которого - в этом фильме… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В паутине - смотреть в онлайн-кинотеатре

В паутине
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше