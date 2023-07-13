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Кукла. Реинкарнация зла
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Кукла. Реинкарнация зла, 2023

2023 / Таиланд
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Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 13 июля 2023
Премьера в мире 13 июля 2023
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Сопон Сукдаписит
В ролях
Нитта Йираюнгюрн
Суколлават Канарот
Пенпак Сирикул
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кукла. Реинкарнация зла 1 постер
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Переводчик
Переводчик
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