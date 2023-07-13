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Кукла. Реинкарнация зла
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Кукла. Реинкарнация зла, 2023
2023 / Таиланд
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Жанр:
ужасы
детектив
триллер
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о выходе в прокат
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
13 июля 2023
Премьера в мире
13 июля 2023
Возраст
18+
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Сопон Сукдаписит
В ролях
Нитта Йираюнгюрн
Суколлават Канарот
Пенпак Сирикул
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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