Новогодний ол инклюзив, 2023

31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.