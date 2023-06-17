Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нефариус
Nefarious
Нефариус, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
Билеты от 410 ₽
Билеты от 410 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
ужасы
триллер
В избранное
Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме
В день казни осужденный серийный убийца проходит психиатрическую экспертизу, во время которой он заявляет, что является демоном, а также утверждает, что до того, как закончится их время, психиатр совершит три убийства.
Развернуть
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Chuck Konzelman
В ролях
Шон Патрик Флэнери
Джордан Бэлфи
Tom Ohmer
Джеймс Хили мл.
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
22:50
от 410 ₽
Алмаз Синема Щелковский
22:55
от 420 ₽
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 410 ₽
Завтра
от 410 ₽
19 июня
от 250 ₽
20 июня
от 180 ₽
21 июня
от 250 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
«Нефариус» в кинотеатрах
Сегодня
17
Завтра
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Нефариус»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
22:50
от 410 ₽
Алмаз Синема Щелковский
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 100, ТЦ "Щелково"
2D
22:55
от 420 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить