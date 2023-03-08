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Сожги все мои письма, 2022

2022 / Швеция
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О фильме

Успешный литератор Алекс подвержен приступам неконтролируемой ярости, из-за чего страдают его близкие. Гнев, как родовое проклятие, передается из поколения в поколение. Пытаясь справиться с собой, он обращается к детским воспоминаниям о деде, писателе-интеллектуале Свене Стольпе. Свен всю жизнь любил и ненавидел свою жену Карин. Алекс узнает, что причиной этих странных отношений была страсть, которую Карин питала к литературному сопернику Свена — поэту Улофу Лагеркранцу. Погружаясь в хитросплетения любовного треугольника, внук раскрывает волнующую тайну Карин.

Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 8 марта 2023
Премьера в мире 8 марта 2023
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Бьёрн Рунге
Бьёрн Рунге
В ролях
Аста Аугуст
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Густав Линд
Густав Линд
Марика Линдстрём
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сожги все мои письма 2 постера
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