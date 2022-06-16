Режиссер и сценарист Але Абреу объединил на экране утопию и фантазию.

По словам продюсера Луиса Болоньези, фильм представляет историю, которая может происходить прямо сейчас на границе между Украиной и Россией.

Абреу пояснил, что это история о сближении двух королевств. Сюжет является метафорой народов, находящихся в конфликте, что приводит к вторжениям и попыткам установить господство. Зачарованный лес — это пространство, символизирующее детство и защищаемое перлимпами, которые пытаются избежать конфликта между великанами, так как это разрушит страну.

Премьера фильма состоялась в бразильских кинотеатрах 9 февраля 2023 года. Ранее он был показан на сеансе Événements Excepcionelles на фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2022 года; затем, в октябре, на Фестивале в Рио и в Mostra Internacional de Cinema de São Paulo&. По словам Але Абреу, участие в этом фестивале было его мечтой.

В 2014-2015 годах Але Абреу обосновался один в гостинице Сан-Паулу, чтобы заняться написанием сценария. Визуальные образы, которые приходили ему в голову, он воплощал на бумаге вручную.