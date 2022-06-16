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Постер мультфильма Герои волшебного леса
6.6
Герои волшебного леса - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Герои волшебного леса
6.6

Герои волшебного леса

, 2022
Perlimps
Бразилия, США / анимация / 18+
Мультфильм о секретных агентах, которые спасают волшебную страну от злых гигантов
Трейлеры
Постер мультфильма Герои волшебного леса
6.6
Герои волшебного леса - Дублированный трейлер
Герои волшебного леса  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссер и сценарист Але Абреу объединил на экране утопию и фантазию.

По словам продюсера Луиса Болоньези, фильм представляет историю, которая может происходить прямо сейчас на границе между Украиной и Россией.

Абреу пояснил, что это история о сближении двух королевств. Сюжет является метафорой народов, находящихся в конфликте, что приводит к вторжениям и попыткам установить господство. Зачарованный лес — это пространство, символизирующее детство и защищаемое перлимпами, которые пытаются избежать конфликта между великанами, так как это разрушит страну.

Премьера фильма состоялась в бразильских кинотеатрах 9 февраля 2023 года. Ранее он был показан на сеансе Événements Excepcionelles на фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2022 года; затем, в октябре, на Фестивале в Рио и в Mostra Internacional de Cinema de São Paulo&. По словам Але Абреу, участие в этом фестивале было его мечтой.

В 2014-2015 годах Але Абреу обосновался один в гостинице Сан-Паулу, чтобы заняться написанием сценария. Визуальные образы, которые приходили ему в голову, он воплощал на бумаге вручную.

Отважные секретные агенты отправляются на поиски волшебной страны, чтобы спасти её от нападения злобных и сильных гигантов. На этом сложном и интересном пути им придётся объединиться и забыть разногласия, воссоединив магические силы противоположных королевств Солнца и Луны.

В ролях

Джулия Бените
Bruô
Лоренцо Тарантелли
Claé
Стенио Гарсиа
João-de-Barro
Nill Marcondes
Soldados
Nill Marcondes
Soldados
Rosa Rosah
Mãe
Byel
Byel
Byel
Byel
Режиссер Але Абро
Сценарист Але Абро, Viviane Guimarães
Композитор André Hosoi
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бразилия / США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 апреля 2023
Премьера в мире 16 июня 2022
Дата выхода
15 июня 2023 Россия Кинологистика
9 февраля 2023 Бразилия L
19 сентября 2024 Германия 6
22 июня 2023 Казахстан 6+
22 июня 2023 Кыргызстан
6 марта 2025 Португалия M/6
18 января 2023 Франция
Сборы в мире $152 666
Производство Buriti Filmes, Globo Filmes, Gloob
Другие названия
Perlimps, Das Geheimnis der Perlimps, El secreto de los Perlimps, Le Secret des Perlims, Lumlarnas förtrollade skog, O Segredo dos Perlimps, Perlimpy, Герои волшебного леса, ペルリンプスと秘密の森, 森林奇旅

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Герои волшебного леса - Дублированный трейлер
Герои волшебного леса Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

Наталья Колобкова 21 июня 2023, 10:32
Ооооочень примитивный и скучный мультик. Даже не понятно на какую возрастную категорию рассчитывали создатели? Нарисован примитивно и блекло, сюжет… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 21 июня 2023, 11:41
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