Джон Уик 4, 2022

Четвертая часть приключений наемного убийцы в исполнении Киану Ривза будет интересна всем, кто соскучился по настоящему боевому экшену. В новой картине герой Джона Уика создает союз с голубиным королем, который готов объявить большую войну мафиозному клану. По всей видимости, нас ждет множество самых разнообразных драк и море крови.

Постановкой картины, как и прежде, будет заниматься Чад Стахелски, автор всех предыдущих частей франшизы про Джона Уика. Стоит отметить, что Стахелски когда-то был каскадером, именно по этой причине все экшен-сцены в фильмы сделаны крайне качественно и динамично.

К роли Джона Уика вернется американо-канадский актер Киану Ривз, любимый большинством зрителей по своим работам в картинах «Матрица», «На гребне волны», «Приключения Билла и Теда» и многих других. В «Джоне Уике» также ожидается появление Иэна МакШейна и Лоуренса Фишборна.

Небольшую роль в ленте также получил шведский актер Билл Скарсгард. Многие помнят его по фильму «Оно», а также сериалу «Хемлок Гроув». В последнее время Билл мало снимается в кино, «Джон Уик» скорее стал исключением из правил.

Известно, что уже полным ходом идет подготовка к продакшену пятого фильма из киновселенной Джона Уика. Тем не менее режиссер Чад Стахелски обещал, что четвертый фильм получил счастливое завершение текущей истории персонажа.