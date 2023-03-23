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Джон Уик 4
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Джон Уик 4, 2022

2022 / США
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Четвертая часть приключений наемного убийцы в исполнении Киану Ривза будет интересна всем, кто соскучился по настоящему боевому экшену. В новой картине герой Джона Уика создает союз с голубиным королем, который готов объявить большую войну мафиозному клану. По всей видимости, нас ждет множество самых разнообразных драк и море крови.

Постановкой картины, как и прежде, будет заниматься Чад Стахелски, автор всех предыдущих частей франшизы про Джона Уика. Стоит отметить, что Стахелски когда-то был каскадером, именно по этой причине все экшен-сцены в фильмы сделаны крайне качественно и динамично.

К роли Джона Уика вернется американо-канадский актер Киану Ривз, любимый большинством зрителей по своим работам в картинах «Матрица», «На гребне волны», «Приключения Билла и Теда» и многих других. В «Джоне Уике» также ожидается появление Иэна МакШейна и Лоуренса Фишборна.

Небольшую роль в ленте также получил шведский актер Билл Скарсгард. Многие помнят его по фильму «Оно», а также сериалу «Хемлок Гроув». В последнее время Билл мало снимается в кино, «Джон Уик» скорее стал исключением из правил.

Известно, что уже полным ходом идет подготовка к продакшену пятого фильма из киновселенной Джона Уика. Тем не менее режиссер Чад Стахелски обещал, что четвертый фильм получил счастливое завершение текущей истории персонажа.

Чад Стахелски — не только режиссер, но и профессиональный каскадер, а также специалист по постановке экшен-сцен. В частности, он работал на съемочной площадке трилогии «Матрица», где познакомился с Киану Ривзом и Лоренсом Фишберном.

По сюжету Джон Уик — мастер боевых искусств, обученный бразильскому джиу-джитсу, дзюдо, самбо и айкидо. Кроме того, наемник ежеминутно демонстрирует впечатляющие навыки обращения с огнестрельным оружием. Несмотря на солидный возраст, исполнитель главной роли Киану Ривз выполняет практически все трюки в фильме самостоятельно. При подготовке к съемкам он регулярно посещал военный полигон, где тренировался при участии опытных стрелков, а также отрабатывал навыки ведения боя под руководством знаменитых братьев Карлоса и Ригана Мачадо.

Лэнс Реддик вернулся к роли Харона в четвертый раз.

Анонс четвертой части состоялся в 2019 году, а премьера была намечена на 21 мая 2021 года. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире съемки были отложены на неопределенный срок.

В августе 2020 года, еще до начала работы над фильмом, компания Lionsgate сообщила о запуске в производство пятой части кинофраншизы. Кроме того, параллельно идет разработка спин-оффа под названием «Балерина», режиссером которого выступит Лен Уайзман, известный широкой аудитории по франшизе «Другой мир». Еще одним проектом по мотивам вселенной «Джона Уика» должен стать сериал «Континенталь».

В одном из интервью Ривз заявил, что готов продолжать сниматься в сиквелах до тех пор, пока они имеют успех.

Суперкиллер Джон Уик не успокоится, пока не отомстит всем своим врагам! 

Год выпуска 2022
Премьера в России 23 марта 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Чад Стахелски
Чад Стахелски
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Донни Йен
Донни Йен
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Клэнси Браун
Клэнси Браун
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