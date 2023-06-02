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Молодой
Jawan
Молодой, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
боевик
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о выходе в прокат
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 июня 2023
Режиссер
Атли
В ролях
Шах Рукх Кхан
Наянтара
Виджай Сетхупатхи
Дипика Падукон
Санджай Датт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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