Молодой, 2023

Жанр: боевик драма триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 2 минуты Год выпуска 2023 Премьера в мире 2 июня 2023 Режиссер Атли В ролях Шах Рукх Кхан Наянтара Виджай Сетхупатхи Дипика Падукон Санджай Датт Все актеры и съемочная группа 1 постер

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