Фантастический фильм снят по мотивам одноименной трилогии автора Марианны Керли.

Картина снималась в особняке EW Marland, который располагается в Понка-Сити, американский штат Оклахома.

Картина заканчивается клиффхэнгером. Создатели фильма решили заставить зрителей гадать, что произойдет дальше, а может быть, настроиться на потенциальное продолжение.

«Стражи времени» были оценены MPAA как PG за некоторую опасность и кратковременные сцены легкого насилия. Вся семья может наслаждаться фильмом, но лучше, если на показе не будут присутствовать совсем маленькие дети. Монстры могут быть немного страшными для малышей.

В картине использовано много компьютерной графики.

Режиссерское кресло занял Стивен Шимек, который специализируется на фэнтези и семейной фантастике. Он выпустил такие фильмы, как: «Вторжение Драконов» (2009 г.), «Приключения Роборекса» (2014 г.), «Воины дракона» (2015 г.), «Прыгучая братва» (2021 г.). Правда, немного выбивается из этого списка хоррор «Ноктюрн» (2016 г.).