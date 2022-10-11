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Постер фильма Стражи времени
3.8
Стражи времени - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Стражи времени
3.8

Стражи времени

, 2022
Guardians of Time
США / боевик, приключения / 18+
Приключенческое фэнтези о борьбе четырех сестер с темными силами
Трейлеры
Постер фильма Стражи времени
3.8
Стражи времени - Дублированный трейлер
Стражи времени  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фантастический фильм снят по мотивам одноименной трилогии автора Марианны Керли.

Картина снималась в особняке EW Marland, который располагается в Понка-Сити, американский штат Оклахома. 

Картина заканчивается клиффхэнгером. Создатели фильма решили заставить зрителей гадать, что произойдет дальше, а может быть, настроиться на потенциальное продолжение.

«Стражи времени» были оценены MPAA как PG за некоторую опасность и кратковременные сцены легкого насилия. Вся семья может наслаждаться фильмом, но лучше, если на показе не будут присутствовать совсем маленькие дети. Монстры могут быть немного страшными для малышей.

В картине использовано много компьютерной графики.

Режиссерское кресло занял Стивен Шимек, который специализируется на фэнтези и семейной фантастике. Он выпустил такие фильмы, как: «Вторжение Драконов» (2009 г.), «Приключения Роборекса» (2014 г.), «Воины дракона» (2015 г.), «Прыгучая братва» (2021 г.). Правда, немного выбивается из этого списка хоррор «Ноктюрн» (2016 г.).

Однажды в семейном поместье четверо сестер обнаруживают проход, ведущий в загадочный мир. Попав туда, и оказавшись в Королевстве Кеохерус, они должны стать предсказанными героями - Хранителям Времени. Чтобы вернуться домой им предстоит столкнуться с темными силами и волшебными созданиями.

В ролях

Натали Дэниелс
Натали Дэниелс
Alyssa
Ава Торрес
Alex
Кэти Бёрджесс
Кэти Бёрджесс
Adult Alex
Саманта Райан
Sybil
Дрю Поллок
Дрю Поллок
Deimos
Harper Heath
Young Sybil
Katherine Bellantone
Greya
Скип Швинк
Скип Швинк
Jason
Nicolas J Greco
Agot
Carley Colemon
Zoey
Michael Nguyen
Pamphilos
Nia Salaam
Theo
Режиссер Стив Шимек
Сценарист Katy Baldwin, Jerome Reygner-Kalfon, Sebastien Semon
Композитор Christian Davis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 октября 2022
Премьера в мире 11 октября 2022
Дата выхода
16 марта 2023 Россия Кинологистика
3 мая 2023 Италия
30 марта 2023 Казахстан 6+
30 марта 2023 Кыргызстан
16 марта 2023 ОАЭ TBC
30 марта 2023 Узбекистан 6+

Где посмотреть фильм

START
MPAA PG
Сборы в мире $87 177
Производство ARI Studios, Ace Entertainment Films
Другие названия
Guardians of Time, Ajavalvurid, Les gardiennes du temps, Người Bảo Vệ Thời Gian, Zamanın Bekçileri, Вартові часу, Стражи времени

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 17 голосов
3.6 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Стражи времени - Дублированный трейлер
Стражи времени Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 20 июня 2024, 23:56
По большей части это детский фильм про параллельный волшебный мир, как принято говорить - для семейного просмотра. Жаль, что это не указано в… Читать дальше…
Кахрамон Ураков 26 марта 2023, 08:19
Сюжет понимается с трудом фильм сырой очень сильно затянутый с него можно сделать сериал ну никак для просмотра в кинотеатре достаточно скучный и… Читать дальше…
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