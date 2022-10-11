Фантастический фильм снят по мотивам одноименной трилогии автора Марианны Керли.
Картина снималась в особняке EW Marland, который располагается в Понка-Сити, американский штат Оклахома.
Картина заканчивается клиффхэнгером. Создатели фильма решили заставить зрителей гадать, что произойдет дальше, а может быть, настроиться на потенциальное продолжение.
«Стражи времени» были оценены MPAA как PG за некоторую опасность и кратковременные сцены легкого насилия. Вся семья может наслаждаться фильмом, но лучше, если на показе не будут присутствовать совсем маленькие дети. Монстры могут быть немного страшными для малышей.
В картине использовано много компьютерной графики.
Режиссерское кресло занял Стивен Шимек, который специализируется на фэнтези и семейной фантастике. Он выпустил такие фильмы, как: «Вторжение Драконов» (2009 г.), «Приключения Роборекса» (2014 г.), «Воины дракона» (2015 г.), «Прыгучая братва» (2021 г.). Правда, немного выбивается из этого списка хоррор «Ноктюрн» (2016 г.).
Однажды в семейном поместье четверо сестер обнаруживают проход, ведущий в загадочный мир. Попав туда, и оказавшись в Королевстве Кеохерус, они должны стать предсказанными героями - Хранителям Времени. Чтобы вернуться домой им предстоит столкнуться с темными силами и волшебными созданиями.
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