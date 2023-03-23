Три мушкетёра: Д’Артаньян, 2023

Фильм является первой частью грядущей французской дилогии по мотивам «Трех мушкетеров». Картина стала 19-й в истории мирового кинематографа экранизацией знаменитого одноименного романа Александра Дюма.
В 2019 году продюсер Дмитрий Рассам выбрал полдюжины произведений, которые можно было бы адаптировать для съемки полнометражного проекта. После тщательного анализа он остановился на «Трех мушкетерах».
Большая часть работы над сценарием пришлась на время карантина в период пандемии 2020 года. Вскоре было решено адаптировать роман для двух фильмов. Предварительная подготовка и кастинг начались после того, как был готов первый сценарий.
Режиссер Мартин Бурбулон перед съемками вдохновлялся просмотром таких картин, как «Сирано де Бержерак» Жана-Поля Раппено (1990), «Дуэлянты» (1977), а также посмотрел все фильмы об Индиане Джонс.
В общей сложности съемочный процесс занял 7 месяцев. Основные съемки начались 16 августа 2021 года и проходили в пригородах Франции. Лишь один съемочный день был полностью проведен в студии.
Перед съемками актеры обучались фехтованию под руководством олимпийского чемпиона по фехтованию Янника Бореля.
От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.
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Но в целом очень… Читать дальше…