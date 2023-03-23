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Постер фильма Три мушкетёра: Д’Артаньян
7.4
Три мушкетёра: Д’Артаньян - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Три мушкетёра: Д’Артаньян
7.4

Три мушкетёра: Д’Артаньян

, 2023
Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan
Франция / приключения / 18+
Приключенческий фильм с Евой Грин и Венсаном Касселем, снятый по мотивам романа Александра Дюма
Трейлеры
Постер фильма Три мушкетёра: Д’Артаньян
7.4
Три мушкетёра: Д’Артаньян - Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Д’Артаньян  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является первой частью грядущей французской дилогии по мотивам «Трех мушкетеров». Картина стала 19-й в истории мирового кинематографа экранизацией знаменитого одноименного романа Александра Дюма.

В 2019 году продюсер Дмитрий Рассам выбрал полдюжины произведений, которые можно было бы адаптировать для съемки полнометражного проекта. После тщательного анализа он остановился на «Трех мушкетерах».

Большая часть работы над сценарием пришлась на время карантина в период пандемии 2020 года. Вскоре было решено адаптировать роман для двух фильмов. Предварительная подготовка и кастинг начались после того, как был готов первый сценарий. 

Режиссер Мартин Бурбулон перед съемками вдохновлялся просмотром таких картин, как «Сирано де Бержерак» Жана-Поля Раппено (1990), «Дуэлянты» (1977), а также посмотрел все фильмы об Индиане Джонс.

В общей сложности съемочный процесс занял 7 месяцев. Основные съемки начались 16 августа 2021 года и проходили в пригородах Франции. Лишь один съемочный день был полностью проведен в студии. 

Перед съемками актеры обучались фехтованию под руководством олимпийского чемпиона по фехтованию Янника Бореля.

От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.

В ролях

Ева Грин
Ева Грин
Milady
Вики Крипс
Вики Крипс
Anne d'Autriche
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Armand de Sillègue d'Athos d'Hauteville
Лина Кудри
Лина Кудри
Constance Bonacieux
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Louis XIII
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Aramis
Джейкоб Форчун-Ллойд
Джейкоб Форчун-Ллойд
Duc de Buckingham
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Charles d'Artagnan
Пио Мармай
Пио Мармай
Porthos
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Эрик Руф
Эрик Руф
Cardinal de Richelieu
Режиссер Мартин Бурбулон
Сценарист Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма
Композитор Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 июня 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Россия Атмосфера Кино
16 мая 2024 Австралия M
20 апреля 2023 Азербайджан 12+
13 апреля 2023 Аргентина
6 апреля 2023 Бахрейн
23 февраля 2024 Болгария
13 апреля 2023 Бразилия
21 апреля 2023 Великобритания
13 апреля 2023 Германия
20 апреля 2023 Греция
13 апреля 2023 Грузия PG-13
8 июня 2023 Дания 11
3 апреля 2025 Израиль
14 апреля 2023 Испания
6 апреля 2023 Италия
27 апреля 2023 Казахстан 12+
8 декабря 2023 Канада
21 июня 2025 Китай
18 мая 2023 Кыргызстан 12+
7 апреля 2023 Латвия (none)
14 апреля 2023 Литва N
20 апреля 2023 Мексика
27 апреля 2023 Молдавия 12
21 сентября 2023 Нидерланды 12
6 апреля 2023 ОАЭ 18TC
12 апреля 2023 Польша
12 октября 2023 Португалия
8 декабря 2023 США
20 апреля 2023 Сербия
30 ноября 2023 Сингапур NC16
6 апреля 2023 Словакия 12
7 сентября 2023 Таиланд
17 мая 2024 Турция
27 апреля 2023 Узбекистан 12+
20 апреля 2023 Украина
26 мая 2023 Финляндия K-12
5 апреля 2023 Франция
20 апреля 2023 Хорватия
20 апреля 2023 Черногория
6 апреля 2023 Чехия
5 апреля 2023 Швейцария
28 апреля 2023 Швеция
7 апреля 2023 Эстония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €36 080 000
Сборы в мире $32 842 454
Производство Chapter 2, Pathé, M6 Films
Другие названия
Les trois mousquetaires: D'Artagnan, The Three Musketeers: D'Artagnan, Los tres mosqueteros: D'Artagnan, Die drei Musketiere - D'Artagnan, Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan, Три мушкетёра: Д'Артаньян, A három testőr: D'Artagnan, De tre musketerer: D'Artagnan, De tre musketörerna - D'Artagnan, I tre moschettieri - D'Artagnan, Kolm musketäri: Osa I - D'Artagnan, Kolme muskettisoturia: D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, Los 3 Mosqueteros, Shloshet Ha'Mooski'terim: D'artagnan, The Three Musketeers - D'Artagnan, The Three Musketeers - Part I: D'Artagnan, Traja mušketieri: D'Artagnan, Tri mušketira: d'Artagnan, Tři mušketýři: D'Artagnan, Trys muškietininkai: D'artanjanas, Trzej muszkieterowie: D'Artagnan, Üç Silahşörler: D'Artagnan, Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ'Αρτανιάν, Три мушкетери: д'Артаньян, 三个火枪手：达达尼昂, 三个火枪手：达达尼昂和米莱迪, 三个火枪手(上), 三銃士：ダルタニャン, D'Artagnan - De tre musketörerna, Die drei Musketiere - DArtagnan, Les 3 Mousquetaires : D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 59 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1109 В жанре «приключения»  255 В фильмах Франции  66 В фильмах 2023 года  57
Обновлено 13 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Три мушкетёра: Д’Артаньян - Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Д’Артаньян Дублированный трейлер
Три мушкетёра: Д’Артаньян - Тизер
Три мушкетёра: Д’Артаньян Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

В этом фильме визуально есть именно кино, а не театр, сыгранный под открытым небом.
В этом фильме визуально есть именно кино, а не театр, сыгранный под открытым небом. Историко-приключенческий роман Александра Дюма – отца «Три мушкетера» не дает покоя кинематографистам почти так же, как «Ромео и Джульетта». Оно и понятно: Дюма взял реально существующий род войск, превратил его в своего рода братство мечты и прописал четкую добродетельную линию, не лишенную юмора и простых человеческих грехов. Это сейчас дети хотят поступить в Хогвартс и найти своих Рона и Гермиону (потому что в душе мы все Гарри Поттеры). А для иного поколения…

Отзывы зрителей о фильме Три мушкетёра: Д’Артаньян

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Сильные стороны: игра актеров, костюмы, красивые пейзажи, драматическая подача. Слабые стороны: заметны изменения по роману и мрачная атмосфера. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм подойдет любителям исторических драм, ценителям костюмной эстетики и красивых видов природы, а также тем, кто любит динамику и интригу сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о фильме

Михаил Роксман 10 апреля 2023, 19:47
Странно и непонятно зачем брать на роли актеров взраст которых в 2 раза больше героев романа. Атосу 30 а не 64,при всем уважении к Винсенту Касселю… Читать дальше…
Екатерина Шаркова 12 апреля 2023, 07:46
Фильм неплохой, без лишних приколов, как сейчас любят снимать, что герои разговаривают на современнлм сленге.. этого здесь нет
Но в целом очень… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Три мушкетёра: Д’Артаньян - смотреть в онлайн-кинотеатре

Три мушкетёра: Д’Артаньян

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