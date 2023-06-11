Предстоящий мультфильм Джереми Зага является продуктом совместного производства США, Франции и Японии. Работа над проектом проходила в Париже.
Оригинальный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» транслируется более чем в 150 странах мира. Примечательно, что Томас Аструк, автор этого мультфильма, в самом начале, прежде чем выпустить серию в эфир, показывал ее своей маленькой сестре, именно она одобряла ее выход на экран.
О производстве полнометражного мультфильма официально сообщили во время кинорынка в рамках Каннского кинофестиваля в 2019 году. Авторы проекта заявили, что производство продвигается полным ходом. Жанр будущего продукта они определили как романтическое приключение с элементами фэнтези. Кроме того, мультфильм является мюзиклом и сильно отличается от сериала-первоисточника.
В сюжете задействованы не только Леди Баг и Кот. На экране также появятся другие супергерои, а именно – Рена Руж и Карапас.
В полнометражной ленте создатели уделяют особое внимание предыстории Габриэля Агреста. Благодаря углублению в его прошлое станет понятно, почему персонаж выбрал такую жизненную позицию.
Маринет Дюпен-Чен имеет китайские и французские корни, а первоначально ее собирались сделать со светлыми волосами.
В мультфильме Маринет мечтала стать известным дизайнером, и именно ее образ от одежды до прически был разработан Бриже, известным французским дизайнером.
В нашей стране Маринет и Эдриана озвучивали актеры Дарья Фролова и Александр Шестапалов.
Мировая премьера мультфильма состоялась 5 июля 2023 года. Первыми картину увидели зрители из Нидерландов, Франции и франкоговорящих регионов Швейцарии.
Мультфильм получил неоднозначные отзывы критиков, которые хвалили анимацию, визуальные эффекты и последовательности действий, но критиковали упрощенный сюжет и сценарий.
Саундтрек к фильму был выпущен 30 июня 2023 года компанией Muzeek One под лейблом TF1 Musique. 28 июня 2023 года в Салоне Гюстава Эйфеля на 1-м этаже Эйфелевой башни была организована презентация с поющими голосами Леди Баг и Кота, Лу и Эллиотта для продвижения саундтрека. Все песни написаны Джереми Загом и записаны Загом, Майклом Грейси, Крисом Ридом и Бритт Бертон.
Компания Playmates Toys выпустила коллекцию кукол, вдохновленную фильмом.
В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и её одноклассник Андриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.
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