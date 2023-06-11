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Постер мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
7.6
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
7.6

Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы

, 2023
Ladybug & Cat Noir: Awakening
США, Франция, Япония / семейный, анимация / 18+
Мультфильм о приключениях французских супергероев-школьников
Трейлеры
Постер мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
7.6
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы - Дублированный финальный трейлер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы  Дублированный финальный трейлер

Факты

О фильме

Предстоящий мультфильм Джереми Зага является продуктом совместного производства США, Франции и Японии. Работа над проектом проходила в Париже. 

 

Оригинальный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» транслируется более чем в 150 странах мира. Примечательно, что Томас Аструк, автор этого мультфильма, в самом начале, прежде чем выпустить серию в эфир, показывал ее своей маленькой сестре, именно она одобряла ее выход на экран.

 

О производстве полнометражного мультфильма официально сообщили во время кинорынка в рамках Каннского кинофестиваля в 2019 году. Авторы проекта заявили, что производство продвигается полным ходом. Жанр будущего продукта они определили как романтическое приключение с элементами фэнтези. Кроме того, мультфильм является мюзиклом и сильно отличается от сериала-первоисточника. 

 

В сюжете задействованы не только Леди Баг и Кот. На экране также появятся другие супергерои, а именно – Рена Руж и Карапас.

 

В полнометражной ленте создатели уделяют особое внимание предыстории Габриэля Агреста. Благодаря углублению в его прошлое станет понятно, почему персонаж выбрал такую жизненную позицию.

 

Маринет Дюпен-Чен имеет китайские и французские корни, а первоначально ее собирались сделать со светлыми волосами.

 

В мультфильме Маринет мечтала стать известным дизайнером, и именно ее образ от одежды до прически был разработан Бриже, известным французским дизайнером.

В нашей стране Маринет и Эдриана озвучивали актеры Дарья Фролова и Александр Шестапалов.

Мировая премьера мультфильма состоялась 5 июля 2023 года. Первыми картину увидели зрители из Нидерландов, Франции и франкоговорящих регионов Швейцарии.

Мультфильм получил неоднозначные отзывы критиков, которые хвалили анимацию, визуальные эффекты и последовательности действий, но критиковали упрощенный сюжет и сценарий.

Саундтрек к фильму был выпущен 30 июня 2023 года компанией Muzeek One под лейблом TF1 Musique. 28 июня 2023 года в Салоне Гюстава Эйфеля на 1-м этаже Эйфелевой башни была организована презентация с поющими голосами Леди Баг и Кота, Лу и Эллиотта для продвижения саундтрека. Все песни написаны Джереми Загом и записаны Загом, Майклом Грейси, Крисом Ридом и Бритт Бертон.

Компания Playmates Toys выпустила коллекцию кукол, вдохновленную фильмом. 

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и её одноклассник Андриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

В ролях

Кристина Валенсуэла
Кристина Валенсуэла
Ladybug
Брайс Папенбрук
Брайс Папенбрук
Cat Noir
Кит Силверштейн
Кит Силверштейн
Hawk Moth
Кэрри Керанен
Кэрри Керанен
Alya Césaire
Зино Робинсон
Зино Робинсон
Max Kanté
Села Виктор
Села Виктор
Chloé Bourgeois
Кассандра Ли Моррис
Кассандра Ли Моррис
Sabrina Raincomprix
Сабрина Вайс
Кристофер Кори Смит
Мела Ли
Tikki
Макс Миттелман
Ivan Bruel
Макс Миттелман
Ivan Bruel
Режиссер Джереми Заг
Сценарист Джереми Заг, Шеннон Хольцпа, Thomas Astruc, Bettina Lopez Mendoza, Nathanaël Bronn
Композитор Харви Мейсон, Джереми Заг
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Франция / Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 28 июля 2023
Премьера в мире 11 июня 2023
Дата выхода
17 августа 2023 Россия Экспонента
6 июля 2023 Австрия
17 августа 2023 Азербайджан
17 августа 2023 Болгария
6 июля 2023 Германия
31 августа 2023 Греция
14 сентября 2023 Грузия PG
27 июля 2023 Израиль All
17 августа 2023 Казахстан
18 августа 2023 Китай
17 августа 2023 Кыргызстан
25 августа 2023 Латвия U
15 сентября 2023 Литва
21 декабря 2023 Молдавия AG
5 июля 2023 Нидерланды 6
7 июля 2023 Польша
22 декабря 2023 Румыния o.A.
25 июля 2023 США
4 января 2024 Сербия
14 декабря 2023 Сингапур PG
17 августа 2023 Таджикистан
5 октября 2023 Таиланд
17 августа 2023 Узбекистан 6+
5 июля 2023 Франция
11 апреля 2024 Хорватия
4 января 2024 Черногория
2 ноября 2023 Чехия
5 июля 2023 Швейцария
25 августа 2023 Эстония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Бюджет €80 000 000
Сборы в мире $40 388 834
Производство The Awakening Production, Fantawild Animation, SND Films
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 339 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  893 В жанре «семейный»  108 В жанре «анимация»  155 В фильмах США  575 В фильмах Франции  52 В фильмах Японии  49 В фильмах 2023 года  40
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы - Дублированный финальный трейлер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы Дублированный финальный трейлер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы - Дублированный трейлер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты и запоминающаяся озвучка, атмосфера семейного просмотра. Слабые стороны — слабая проработка сюжета и большое число песен, которые могут отвлекать от канона сериала. Общая оценка зрителей варьируется от интереса до разочарования; фильм подходит для семейного просмотра, поклонников мультсериала и подростков, ищущих развлекательный музыкальный фильм.
Саммари составлено ИИ на основе 154 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Алина Криворученко 3 июля 2023, 07:39
Очень жду выход фильма, лб и ск смотрю с самого начала, это как вернутся в детство
Максим Мамонов 4 июля 2023, 11:03
только что закончил смотреть 5 сезон и по трейлеру видно, что они будут отличаться сильно. очень сильно жду премьеры!!!!!!
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы

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