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Царевны и таинственная гостья
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Царевны и таинственная гостья, 2023

2023 / Россия
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О фильме

На Всеволшебный день в школе должен состояться бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен – в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?

Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 8 марта 2023
Премьера в мире 8 марта 2023
Возраст 0+
Прокатчик Атмосфера Кино
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