Для режиссера фильма Бориса Дергачева картина является полнометражным дебютом. По словам постановщика, в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. В это время в фильме и происходят все перипетии. В первые 7 минут фильма зрители увидят максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением, а также как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты.

Известный актер Сергей Бурунов выступит в роли закадрового рассказчика истории.

Среди продюсеров картины – создатели «Реальных пацанов» и «Бати», в числе которых Антон Зайцев. По его словам, самое интересное внутри семьи – это отношения, как порой абсолютно не похожие люди становятся в итоге большой и крепкой семьей. Он добавил, что это будет интересно, смешно и обязательно с посылом для каждого зрителя в конце.

Зрители вместе с героями проживут все времена года: майские праздники, потом лето, Новый год, а к финалу сезона доберутся до медной свадьбы глав семейства, которую они отметят осенью. Будет 16 поводов собраться: актерам – на съемочной площадке, семье – за одним столом, а зрителям – у экрана.

Съемочный процесс начался на исходе лета 2022 года. Они проходили на базе студии Good Story Media. Также в производстве ленты участвовали ТНТ и PREMIER.

Исполнитель главной роли Виталий Хаев отметил, что ему очень понравился сценарий. По мнению актера, эта работа посвящается всем семьям, ведь у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, свои тайны.

Актриса, сыгравшая главную героиню, Мария Аронова считает, что в наши дни, конечно, нужно высказываться на серьезные темы, но при этом людям хочется чего-то легкого, веселого, почти буффонадного. Она заметила это по тому, как в театре быстро раскупают билеты на комедии. По словам Ароновой, в фильме «Праздники» создатели с помощью своих героев говорят на очень серьезные темы, но подано все это в комедийном ключе. Ароновой очень нравится ее героиня, поскольку ей близки ценности, про которые она высказывается в этом образе. И вся семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает актрисе ее собственную. Она хочет, чтобы зрители во время просмотра почувствовали то же самое.

Создатели картины сравнивают семейство Пыжовых с советскими героями – Горбунковыми из «Бриллиантовой руки» и Кузякиными из комедии «Любовь и голуби».