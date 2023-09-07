Для режиссера фильма Бориса Дергачева картина является полнометражным дебютом. По словам постановщика, в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. В это время в фильме и происходят все перипетии. В первые 7 минут фильма зрители увидят максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением, а также как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты.
Известный актер Сергей Бурунов выступит в роли закадрового рассказчика истории.
Среди продюсеров картины – создатели «Реальных пацанов» и «Бати», в числе которых Антон Зайцев. По его словам, самое интересное внутри семьи – это отношения, как порой абсолютно не похожие люди становятся в итоге большой и крепкой семьей. Он добавил, что это будет интересно, смешно и обязательно с посылом для каждого зрителя в конце.
Зрители вместе с героями проживут все времена года: майские праздники, потом лето, Новый год, а к финалу сезона доберутся до медной свадьбы глав семейства, которую они отметят осенью. Будет 16 поводов собраться: актерам – на съемочной площадке, семье – за одним столом, а зрителям – у экрана.
Съемочный процесс начался на исходе лета 2022 года. Они проходили на базе студии Good Story Media. Также в производстве ленты участвовали ТНТ и PREMIER.
Исполнитель главной роли Виталий Хаев отметил, что ему очень понравился сценарий. По мнению актера, эта работа посвящается всем семьям, ведь у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, свои тайны.
Актриса, сыгравшая главную героиню, Мария Аронова считает, что в наши дни, конечно, нужно высказываться на серьезные темы, но при этом людям хочется чего-то легкого, веселого, почти буффонадного. Она заметила это по тому, как в театре быстро раскупают билеты на комедии. По словам Ароновой, в фильме «Праздники» создатели с помощью своих героев говорят на очень серьезные темы, но подано все это в комедийном ключе. Ароновой очень нравится ее героиня, поскольку ей близки ценности, про которые она высказывается в этом образе. И вся семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает актрисе ее собственную. Она хочет, чтобы зрители во время просмотра почувствовали то же самое.
Создатели картины сравнивают семейство Пыжовых с советскими героями – Горбунковыми из «Бриллиантовой руки» и Кузякиными из комедии «Любовь и голуби».
Простая российская семья живет в небольшом городке средней полосы России. Они настолько друг на друга не похожи, что они никогда не стали бы общаться, если бы не были родственниками. По традиции вся семья собирается только по праздникам: календарным, профессиональным, народным или семейным.
|7 сентября 2023
|Россия
|Централ Партнершип
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