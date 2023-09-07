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Праздники

, 2023
Prazdniki
Россия / комедия / 18+
Комедия о таких непохожих родственниках, которые вынуждены собраться вместе
Трейлеры
Постер фильма Праздники
7.0
Праздники - Трейлер
Праздники  Трейлер

Факты

О фильме

Для режиссера фильма Бориса Дергачева картина является полнометражным дебютом. По словам постановщика, в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. В это время в фильме и происходят все перипетии. В первые 7 минут фильма зрители увидят максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением, а также как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты.

 

Известный актер Сергей Бурунов выступит в роли закадрового рассказчика истории.

 

Среди продюсеров картины – создатели «Реальных пацанов» и «Бати», в числе которых Антон Зайцев. По его словам, самое интересное внутри семьи – это отношения, как порой абсолютно не похожие люди становятся в итоге большой и крепкой семьей. Он добавил, что это будет интересно, смешно и обязательно с посылом для каждого зрителя в конце.

 

Зрители вместе с героями проживут все времена года: майские праздники, потом лето, Новый год, а к финалу сезона доберутся до медной свадьбы глав семейства, которую они отметят осенью. Будет 16 поводов собраться: актерам – на съемочной площадке, семье – за одним столом, а зрителям – у экрана. 

 

Съемочный процесс начался на исходе лета 2022 года. Они проходили на базе студии Good Story Media. Также в производстве ленты участвовали ТНТ и PREMIER.

 

Исполнитель главной роли Виталий Хаев отметил, что ему очень понравился сценарий. По мнению актера, эта работа посвящается всем семьям, ведь у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, свои тайны.  

 

Актриса, сыгравшая главную героиню, Мария Аронова считает, что в наши дни, конечно, нужно высказываться на серьезные темы, но при этом людям хочется чего-то легкого, веселого, почти буффонадного. Она заметила это по тому, как в театре быстро раскупают билеты на комедии. По словам Ароновой, в фильме «Праздники» создатели с помощью своих героев говорят на очень серьезные темы, но подано все это в комедийном ключе. Ароновой очень нравится ее героиня, поскольку ей близки ценности, про которые она высказывается в этом образе. И вся семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает актрисе ее собственную. Она хочет, чтобы зрители во время просмотра почувствовали то же самое.

 

Создатели картины сравнивают семейство Пыжовых с советскими героями – Горбунковыми из «Бриллиантовой руки» и Кузякиными из комедии «Любовь и голуби».

 

Простая российская семья живет в небольшом городке средней полосы России. Они настолько друг на друга не похожи, что они никогда не стали бы общаться, если бы не были родственниками. По традиции вся семья собирается только по праздникам: календарным, профессиональным, народным или семейным.

В ролях

Никита Павленко
Никита Павленко
Vovik
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Test
Мария Аронова
Мария Аронова
Tyoshcha
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Lyuba
Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова
Lena
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Rasskazchik
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Seryozha
Яна Енжаева
Яна Енжаева
Yulya
Сергей Алексеевич Канаев
Pasha
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Slavik
Режиссер Борис Дергачев
Сценарист Dmitriy Kovalyov, Denis Shenin, Anton Zaytsev
Композитор Andrey Timonin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 октября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
7 сентября 2023 Россия Централ Партнершип 12+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 85 000 000 RUR
Сборы в мире $925 011
Производство Good Story Media
Другие названия
Prazdniki, Праздники

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 43 голоса
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1838 В жанре «комедия»  441 В фильмах России  172 В фильмах 2023 года  99
Обновлено 28 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Праздники - Трейлер
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Наша рецензия

Майский переполох.
Майский переполох. Майские праздники в нашей стране – особо ценимый период. Ведь они длинные, часто между ними совсем небольшой промежуток из рабочих дней, где можно договориться, особенно в наш век удаленки, а еще они теплые. А это значит, «друзья, шашлычки, тусовка» или «родители, рассада, скукота». Где-то между этими двумя вариантами активностей балансирует семья Пыжовых, на дачу к которым зрителям и предлагает отправиться уДачная комедия «Праздники». Наталья…

Отзывы зрителей о фильме Праздники

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41 Дата обновления: 28 февраля 2026, 01:49
Зрители отмечают добрую атмосферу и достойную актёрскую работу, особенно М. Ароновой и Н. Павленко. Им нравится простота сюжета, семейная тематика и гармоничное музыкальное сопровождение. Сильные стороны: естественная игра, умеренный юмор и понятная история. Слабые стороны: некоторые эпизоды выглядят надуманными, встречаются спорные семейные моменты. Общая оценка положительная; фильм подходит для семейного просмотра.
Саммари составлено ИИ на основе 36 отзывов.

Отзывы о фильме

ia011 9 сентября 2023, 17:23
Супер комедия! Смешно с первых моментов. Посмеялись от души. Всем рекомендую. Давно не было таких фтльмов. 10 из 10!. Сходите не пожалеете.
telekino22 10 сентября 2023, 18:42
Очень смешно и классно. Борис Дергачев молодец. Для дебюта отлично
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Праздники - смотреть в онлайн-кинотеатре

Праздники

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