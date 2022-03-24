Наследственное, 2022

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Постер фильма Сомния. Дитя тьмы
4.8
Сомния. Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сомния. Дитя тьмы
4.8

Сомния. Дитя тьмы

, 2022
Bóng Ðè
Вьетнам / ужасы / 18+
Вьетнамский хоррор о ночных кошмарах, ставших реальностью
Трейлеры
Постер фильма Сомния. Дитя тьмы
4.8
Сомния. Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Сомния. Дитя тьмы  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера картины состоялась 3 февраля 2022 года в Таиланде.

Фильм также известен под названием «Предки».

Немногим менее, чем за 1,5 года, прошедшие со дня премьерного показа, фильм собрал в прокате по всему миру свыше 1,7 миллиона долларов США.

Картина ознаменовала возвращение режиссера Ле Ван Вьета после первой картины «Ярость», которая имела оглушительный успех и стала самой кассовой в истории вьетнамского кинематографа. Критики прогнозировали, что новый фильм станет прорывом во вьетнамских фильмах в жанре ужасов. 

Продумывая концепцию картины, постановщик сделал акцент на довольно распространенном психологическом явлении под названием «сонный паралич».

Съемки проходили в сельской местности в Хойане (Вьетнам).

Один из слоганов картины: «Когда кошмары становятся реальностью, а реальность становится кошмарами, выхода нет». Он выглядит как классический слоган фильма ужасов, но для этой конкретной картины является очень точным.

 

После смерти жены отец с двумя дочерьми переезжает в родовое поместье, где девочки вскоре начинают страдать от сонного паралича.

В ролях

Лам Тхань Ми
Лам Тхань Ми
Linh
Куанг Туан
Thanh
Май Кат Ви
Yen
Дье Ни
Hanh
Режиссер Ле-Ван Киэт
Сценарист Ле-Ван Киэт, Vo Nguyen Dan
Композитор Nguyen Hoang Anh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Вьетнам
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 марта 2026
Премьера в мире 24 марта 2022
Дата выхода
24 августа 2023 Россия World Pictures
24 августа 2023 Азербайджан
24 августа 2023 Болгария
24 августа 2023 Казахстан 18+
24 августа 2023 Кыргызстан 16+
24 августа 2023 Молдавия
22 февраля 2024 ОАЭ TBC
24 марта 2022 Сингапур PG13
24 августа 2023 Таджикистан
24 августа 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 856 692
Производство Blue Lantern, New Arena Company
Другие названия
Bóng dè, The Ancestral, Bóng Ðè, Наследственное, Сомния. Дитя Тьмы

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
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Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Сомния. Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Сомния. Дитя тьмы Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 24 июня 2024, 01:31
На ночь глядя посмотрел вьетнамский фильм ужасов "Сомния. Дитя тьмы".
После смерти жены, отец-одиночка увозит своих дочерей, страдающих… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сомния. Дитя тьмы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Сомния. Дитя тьмы
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