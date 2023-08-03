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Bóng Ðè

Наследственное, 2022

2022 / Вьетнам
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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Ле-Ван Киэт
В ролях
Лам Тхань Ми
Куанг Туан
Май Кат Ви
Дье Ни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наследственное 1 постер
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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