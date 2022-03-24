Наследственное, 2022

Мировая премьера картины состоялась 3 февраля 2022 года в Таиланде.
Фильм также известен под названием «Предки».
Немногим менее, чем за 1,5 года, прошедшие со дня премьерного показа, фильм собрал в прокате по всему миру свыше 1,7 миллиона долларов США.
Картина ознаменовала возвращение режиссера Ле Ван Вьета после первой картины «Ярость», которая имела оглушительный успех и стала самой кассовой в истории вьетнамского кинематографа. Критики прогнозировали, что новый фильм станет прорывом во вьетнамских фильмах в жанре ужасов.
Продумывая концепцию картины, постановщик сделал акцент на довольно распространенном психологическом явлении под названием «сонный паралич».
Съемки проходили в сельской местности в Хойане (Вьетнам).
Один из слоганов картины: «Когда кошмары становятся реальностью, а реальность становится кошмарами, выхода нет». Он выглядит как классический слоган фильма ужасов, но для этой конкретной картины является очень точным.
После смерти жены отец с двумя дочерьми переезжает в родовое поместье, где девочки вскоре начинают страдать от сонного паралича.
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