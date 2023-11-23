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Киноафиша Фильмы Манюня: Новогодние приключения

Манюня: Новогодние приключения, 2023

2023 / Россия
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Год выпуска 2023
Премьера в России 23 ноября 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Арман Марутян
Арман Марутян
В ролях
Екатерина Темнова
Екатерина Темнова
Карина Каграманян
Карина Каграманян
Карине Мнацаканян
Все актеры и съемочная группа
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