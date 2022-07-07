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Волшебная флейта
The Magic Flute
Волшебная флейта, 2022
2022 / Германия
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Жанр:
мюзикл
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Год выпуска
2022
Режиссер
Флориан Сигл
В ролях
Ф. Мюррэй Абрахам
Иван Реон
Жанна Гурсо
Амир Уилсон
Стефи Сельма
Все актеры и съемочная группа
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Студент попадает в волшебный мир оперы Моцарта в трейлере фэнтезийного фильма «Волшебная флейта»
В актерском составе задействован Ф. Мюррэй Абрахам, сыгравший Сальери в оскароносной картине Милоша Формана «Амадей».
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7 июля 2022 14:26
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