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Волшебная флейта
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The Magic Flute

Волшебная флейта, 2022

2022 / Германия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Режиссер
Флориан Сигл
В ролях
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Иван Реон
Иван Реон
Жанна Гурсо
Жанна Гурсо
Амир Уилсон
Амир Уилсон
Стефи Сельма
Стефи Сельма
Все актеры и съемочная группа
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Студент попадает в волшебный мир оперы Моцарта в трейлере фэнтезийного фильма «Волшебная флейта» В актерском составе задействован Ф. Мюррэй Абрахам, сыгравший Сальери в оскароносной картине Милоша Формана «Амадей».
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7 июля 2022 14:26
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