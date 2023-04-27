Одержимость. Проклятие Лиззи Борден, 2022

В конце XIX века Лиззи Борден зарубила отца и мачеху, была оправдана и прожила остаток жизни в Фолл-Ривер. С тех пор в городке ходит легенда, что девушка была одержима, когда взялась за топор, и теперь нечто может вселяться в её потомков, сводя с ума и вынуждая убивать. Старшеклассница Тара не особо верит в эти россказни, хотя её родная тетя пожизненно заперта в психушке за убийство собственного ребёнка, когда вдруг пугающие видения начинают одолевать её саму. В это же время в городке происходят загадочные исчезновения знакомых Тары...