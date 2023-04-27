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Одержимость. Проклятие Лиззи Борден Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
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The Inhabitant

Одержимость. Проклятие Лиззи Борден, 2022

2022 / США
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О фильме

В конце XIX века Лиззи Борден зарубила отца и мачеху, была оправдана и прожила остаток жизни в Фолл-Ривер. С тех пор в городке ходит легенда, что девушка была одержима, когда взялась за топор, и теперь нечто может вселяться в её потомков, сводя с ума и вынуждая убивать. Старшеклассница Тара не особо верит в эти россказни, хотя её родная тетя пожизненно заперта в психушке за убийство собственного ребёнка, когда вдруг пугающие видения начинают одолевать её саму. В это же время в городке происходят загадочные исчезновения знакомых Тары...

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 апреля 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Возраст 18+
Прокатчик Аврора
Режиссер
Джеррен Лаудер
В ролях
Одесса Адлон
Одесса Адлон
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Лиззи Бродвей
Майкл Купер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одержимость. Проклятие Лиззи Борден 2 постера
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