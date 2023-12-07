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Ёлки 10
Ёлки 10, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
7 декабря 2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Прокатчик
НМГ Кинопрокат
Фильм находится в
подборках
Русские комедии про Новый год
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
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Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
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2023, США, боевик, криминал
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2023, Китай, боевик, драма
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2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
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2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
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2023, Россия, триллер, мистика
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2023, Россия, драма
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2023, Россия, анимация, семейный, приключения
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