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Каспер
Ghoster
Каспер, 2022
2022 / США
3.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Жанр:
приключения
семейный
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3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
22 декабря 2022
Премьера онлайн
19 сентября 2022
Премьера в мире
19 сентября 2022
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Райан Беллгардт
В ролях
Софи Проктор
Дж.Р. Браун
Джош Эскейг
Рэйчел Дж. Уиттл
Марлон Лэдд
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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