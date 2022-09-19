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Каспер, 2022

2022 / США
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 декабря 2022
Премьера онлайн 19 сентября 2022
Премьера в мире 19 сентября 2022
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Райан Беллгардт
Райан Беллгардт
В ролях
Софи Проктор
Дж.Р. Браун
Дж.Р. Браун
Джош Эскейг
Рэйчел Дж. Уиттл
Марлон Лэдд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каспер 1 постер
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