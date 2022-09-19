Каспер, 2022

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о выходе в прокат 3.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 22 декабря 2022 Премьера онлайн 19 сентября 2022 Премьера в мире 19 сентября 2022 Прокатчик Кинологистика Режиссер Райан Беллгардт В ролях Софи Проктор Дж.Р. Браун Джош Эскейг Рэйчел Дж. Уиттл Марлон Лэдд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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