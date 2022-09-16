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Битва шефов
La vida padre
Битва шефов, 2022
2022 / Испания
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
17 ноября 2022
Премьера в мире
16 сентября 2022
Прокатчик
Капелла Фильм
Режиссер
Хоакин Масон
В ролях
Карра Элехальде
Энрик Окер
Меган Монтанер
Ландер Отаола
Марибель Салас
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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