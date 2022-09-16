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La vida padre

Битва шефов, 2022

2022 / Испания
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 ноября 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Хоакин Масон
В ролях
Карра Элехальде
Энрик Окер
Энрик Окер
Меган Монтанер
Ландер Отаола
Марибель Салас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва шефов 1 постер
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