Битва шефов, 2022

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2022 Премьера в России 17 ноября 2022 Премьера в мире 16 сентября 2022 Прокатчик Капелла Фильм Режиссер Хоакин Масон В ролях Карра Элехальде Энрик Окер Меган Монтанер Ландер Отаола Марибель Салас Все актеры и съемочная группа 1 постер

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