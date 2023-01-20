Режиссерское кресло заняла Сесилия Руа, в послужном списке которой на данный момент только три работы в роли постановщика. Ранее она сняла комедийные фильмы «Семейная фотография» (2018), «Мои мелкие поступки» (2012) и короткометражную ленту Lapin integral. Кроме того, Руа написала сценарий для ленты «Не буди во мне киллера».
Премьера прошла 20 января 2023 года в рамках кинофестиваля во французском Альп-д'Юэз, а в широкий прокат во Франции фильм вышел 12 апреля.
Оригинальное название картины – «Сообщники».
В качестве саундтрека использовалась 5-я симфония Бетховена (кавер-версия 1-й части в рок обработке).
Комедия, в которой смешиваются действие и абсурд, напоминает ранние работы братьев Коэн.
Уильям Лебгил получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз.
Беспощадный киллер во время одного из заданий внезапно теряет сознание. И теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости – мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные “уломать” любого клиента.
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