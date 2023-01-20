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Постер фильма Не буди во мне киллера
6.3
Не буди во мне киллера - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Не буди во мне киллера
6.3

Не буди во мне киллера

, 2023
Les complices
Бельгия, Франция / комедия / 18+
Абсурдная комедия о наемном убийце, который не переносит вида крови
Трейлеры
Постер фильма Не буди во мне киллера
6.3
Не буди во мне киллера - Дублированный трейлер
Не буди во мне киллера  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло заняла Сесилия Руа, в послужном списке которой на данный момент только три работы в роли постановщика. Ранее она сняла комедийные фильмы «Семейная фотография» (2018), «Мои мелкие поступки» (2012) и короткометражную ленту Lapin integral. Кроме того, Руа написала сценарий для ленты «Не буди во мне киллера».

Премьера прошла 20 января 2023 года в рамках кинофестиваля во французском Альп-д'Юэз, а в широкий прокат во Франции фильм вышел 12 апреля.

Оригинальное название картины – «Сообщники».

В качестве саундтрека использовалась 5-я симфония Бетховена (кавер-версия 1-й части в рок обработке).

Комедия, в которой смешиваются действие и абсурд, напоминает ранние работы братьев Коэн.

Уильям Лебгил получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз.

Беспощадный киллер во время одного из заданий внезапно теряет сознание. И теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости – мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные  “уломать” любого клиента.

В ролях

Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Max
Уилльям Лебхил
Уилльям Лебхил
Karim
Лаура Фельпен
Лаура Фельпен
Stéphanie
Ванесса Паради
Ванесса Паради
Marianne
Брюно Подалидес
Брюно Подалидес
Paulo
Emilie Cazenave
Mlle Jean
Жан Франсуа Кэйри
Jacques-Yves
Алисия Хава
Mounia
Mathieu Lardot
L'agent zéro
Benjamin Gomez
L'agent immo
Режиссер Сесилия Руа
Сценарист Сесилия Руа
Композитор Александр Лиер, Sylvain Ohrel, Nicolas Weil
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 августа 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Дата выхода
15 июня 2023 Россия Arna Media 16+
17 августа 2023 Болгария
15 июня 2023 Казахстан 16+
15 июня 2023 Кыргызстан 16+
17 августа 2023 Молдавия
17 августа 2023 Польша
17 августа 2023 Узбекистан
8 июня 2023 Украина
12 апреля 2023 Франция TP

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $945 700
Производство Firelight, Artémis Productions, SND Films
Другие названия
Les complices, Killing Blues, Depresja kilera, Кілер на пів ставки, Не буди во мне киллера, Съучастници в престъпление, 殺手不幹了, Tu ne tueras plus

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Не буди во мне киллера - Дублированный трейлер
Не буди во мне киллера Дублированный трейлер
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