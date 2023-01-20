Режиссерское кресло заняла Сесилия Руа, в послужном списке которой на данный момент только три работы в роли постановщика. Ранее она сняла комедийные фильмы «Семейная фотография» (2018), «Мои мелкие поступки» (2012) и короткометражную ленту Lapin integral. Кроме того, Руа написала сценарий для ленты «Не буди во мне киллера».

Премьера прошла 20 января 2023 года в рамках кинофестиваля во французском Альп-д'Юэз, а в широкий прокат во Франции фильм вышел 12 апреля.

Оригинальное название картины – «Сообщники».

В качестве саундтрека использовалась 5-я симфония Бетховена (кавер-версия 1-й части в рок обработке).

Комедия, в которой смешиваются действие и абсурд, напоминает ранние работы братьев Коэн.

Уильям Лебгил получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз.