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Постер фильма Одной безумной ночью
7.1
Одной безумной ночью - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Одной безумной ночью
7.1

Одной безумной ночью

, 2023
It Only Takes a Night
Австралия / комедия, мелодрама / 18+
Романтическая комедия об отвязном девичнике
Трейлеры
Постер фильма Одной безумной ночью
7.1
Одной безумной ночью - Дублированный трейлер
Одной безумной ночью  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Актриса Элиза Тейлор воплотит на экране роль главной героини. Она также выступит в качестве исполнительного продюсера фильма. Критики отметили, что австралийская актриса похожа на голливудских звезд Риз Уизерспун и Мадонну в молодости одновременно. 

 

Снятый с небольшим бюджетом, фильм отлично использует местную обстановку. Перт, Западная Австралия, заменяет атмосферу Лондона.

Картина позиционируется как фильм о «женщинах, которые ведут себя плохо», но фильм больше похож на романтическую комедию.

Оригинальное название картины — It Only Takes a Night, что переводится как «Это займет всего одну ночь».

 

Четыре лучшие подруги перед свадьбой одной из них устраивают отвязный девичник и попадают в неожиданный круговорот приключений и новых знакомств. Они понимают, что действительно достаточно всего одной ночи, чтобы круто изменить свою жизнь.

В ролях

Элиза Тейлор-Коттер
Элиза Тейлор-Коттер
Ruby
Ариэль О’Нилл
Ариэль О’Нилл
Sophie
Сана’а Шейк
Сана’а Шейк
Emma
Джордж Пуллар
Джордж Пуллар
Andy
Чарльз Граундс
Чарльз Граундс
Sven
Blake Richardson
Angus
'Ана Ика
Nina
Jaime Ureta
Francesco
Хлоя Нг
Jasmine
Махеш Джаду
Махеш Джаду
Jeffrey D. Phillips
Режиссер Каллэн Дарлик
Сценарист Каллэн Дарлик, Kara Pisconeri
Композитор Helena Czajka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 августа 2023
Премьера в мире 14 июля 2023
Дата выхода
21 сентября 2023 Россия Кинологистика
21 сентября 2023 Азербайджан
21 сентября 2023 Болгария
21 сентября 2023 Казахстан 16+
21 сентября 2023 Кыргызстан 16+
21 сентября 2023 Молдавия
21 сентября 2023 Таджикистан
21 сентября 2023 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $6 460
Производство A Touch of Madness Studios
Другие названия
It Only Takes a Night, A Melhor Noite de Nossas Vidas, Jedna noc, Одной безумной ночью, 只要一夜, 只要一晚, 只需一夜, 只需一晚

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Одной безумной ночью - Дублированный трейлер
Одной безумной ночью Дублированный трейлер
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