Одной безумной ночью, 2023

Актриса Элиза Тейлор воплотит на экране роль главной героини. Она также выступит в качестве исполнительного продюсера фильма. Критики отметили, что австралийская актриса похожа на голливудских звезд Риз Уизерспун и Мадонну в молодости одновременно.

Снятый с небольшим бюджетом, фильм отлично использует местную обстановку. Перт, Западная Австралия, заменяет атмосферу Лондона.

Картина позиционируется как фильм о «женщинах, которые ведут себя плохо», но фильм больше похож на романтическую комедию.

Оригинальное название картины — It Only Takes a Night, что переводится как «Это займет всего одну ночь».