Одной безумной ночью, 2023

Актриса Элиза Тейлор воплотит на экране роль главной героини. Она также выступит в качестве исполнительного продюсера фильма. Критики отметили, что австралийская актриса похожа на голливудских звезд Риз Уизерспун и Мадонну в молодости одновременно.
Снятый с небольшим бюджетом, фильм отлично использует местную обстановку. Перт, Западная Австралия, заменяет атмосферу Лондона.
Картина позиционируется как фильм о «женщинах, которые ведут себя плохо», но фильм больше похож на романтическую комедию.
Оригинальное название картины — It Only Takes a Night, что переводится как «Это займет всего одну ночь».
Четыре лучшие подруги перед свадьбой одной из них устраивают отвязный девичник и попадают в неожиданный круговорот приключений и новых знакомств. Они понимают, что действительно достаточно всего одной ночи, чтобы круто изменить свою жизнь.
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