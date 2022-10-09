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Постер фильма Тайна проклятой обители
5.7
Тайна проклятой обители - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тайна проклятой обители
5.7

Тайна проклятой обители

, 2022
The Mistress
США / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов о старинном доме и его новых жильцах
Трейлеры
Постер фильма Тайна проклятой обители
5.7
Тайна проклятой обители - Дублированный трейлер
Тайна проклятой обители  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Сценарист и режиссер Грег Притикин убежден, что такое, казалось бы, обыденное событие, как переезд, может стать основой сложного триллера, события которого разворачиваются в старинном особняке. Собственно, сам дом и выступает в качестве действующего лица.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Тусоне 9 октября 2022 года.

Фильм также представлен на Международном кинофестивале в Форт-Лодердейле, Кинофестивале святого Августина и кинофестивале в Фениксе. 

 

Молодожены Паркер и Мадлен переезжают в дом мечты в викторианском стиле недалеко от центра Лос-Анджелеса. После переезда они обнаруживают спрятанную в стене коробку со старинными письмами, написанными первоначальному владельцу. Пока новые жильцы дома изучают переписку, с ними начинают происходить таинственные вещи, и их жизнь оказывается под угрозой.

В ролях

Джон Магаро
Джон Магаро
Parker
Чэстен Хэрмон
Чэстен Хэрмон
Madeline
Айля Марзольф
Айля Марзольф
Rebecca
Катрина Каннингэм
Катрина Каннингэм
Dawn
Джеймс Карпинелло
Джеймс Карпинелло
Davey
Eddie Alfano
Officer Pinetti
Jake Sidney Cohen
Kristoff
Tina D'Marco
Frida Richardson
Александра Элиша Грей
Janine
Paul Schackman
Rob
Режиссер Грег Притикин
Сценарист Грег Притикин
Композитор Arturo Rodriguez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 июля 2023
Премьера в мире 9 октября 2022
Дата выхода
17 августа 2023 Россия МВК
17 августа 2023 Азербайджан
17 августа 2023 Болгария
17 августа 2023 Кыргызстан
17 августа 2023 Молдавия
17 августа 2023 Таджикистан
28 июля 2023 Узбекистан
Сборы в мире $61 766
Производство Paris Film, Rivulet Films
Другие названия
The Mistress, Não Me Abandone, The Mistress - Für Immer Vereint, Тайна проклятой обители, 情妇

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

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Тайна проклятой обители - Дублированный трейлер
Тайна проклятой обители Дублированный трейлер
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