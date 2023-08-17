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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Тайна проклятой обители
The Mistress
Тайна проклятой обители, 2022
2022 / США
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Жанр:
ужасы
триллер
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Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
17 августа 2023
Премьера в мире
17 августа 2023
Прокатчик
МВК
Режиссер
Грег Притикин
В ролях
Джон Магаро
Chasten Harmon
Айля Марзольф
Катрина Каннингэм
Джеймс Карпинелло
Все актеры и съемочная группа
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