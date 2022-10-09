Тайна проклятой обители, 2022

Сценарист и режиссер Грег Притикин убежден, что такое, казалось бы, обыденное событие, как переезд, может стать основой сложного триллера, события которого разворачиваются в старинном особняке. Собственно, сам дом и выступает в качестве действующего лица.
Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Тусоне 9 октября 2022 года.
Фильм также представлен на Международном кинофестивале в Форт-Лодердейле, Кинофестивале святого Августина и кинофестивале в Фениксе.
Молодожены Паркер и Мадлен переезжают в дом мечты в викторианском стиле недалеко от центра Лос-Анджелеса. После переезда они обнаруживают спрятанную в стене коробку со старинными письмами, написанными первоначальному владельцу. Пока новые жильцы дома изучают переписку, с ними начинают происходить таинственные вещи, и их жизнь оказывается под угрозой.
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