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Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
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Корабль призраков
The Queen Mary
Корабль призраков, 2023
2023 / Великобритания / США
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Жанр:
драма
ужасы
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Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
3 августа 2023
Премьера в мире
3 августа 2023
Прокатчик
Вольга
Режиссер
Гари Шор
В ролях
Элис Ив
Нелл Хадсон
Джоэл Фрай
Уильям Шокли
Энгус Райт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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