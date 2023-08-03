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Корабль призраков
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The Queen Mary

Корабль призраков, 2023

2023 / Великобритания / США
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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гари Шор
В ролях
Элис Ив
Элис Ив
Нелл Хадсон
Нелл Хадсон
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Уильям Шокли
Энгус Райт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Корабль призраков 1 постер
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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