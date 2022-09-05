Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным…
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