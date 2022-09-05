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Постер фильма Кровь
6.1
Кровь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Кровь
6.1

Кровь

, 2022
Blood
США / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов с Мишель Монахан о мальчике-оборотне
Трейлеры
Постер фильма Кровь
6.1
Кровь - Дублированный трейлер
Кровь  Дублированный трейлер

О фильме

Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным…

В ролях

Мишель Монахан
Мишель Монахан
Jess
Эрик Атхавале
Эрик Атхавале
Родриго Байльфусс
Родриго Байльфусс
Даника Фредерик
Даника Фредерик
Shelly
Скит Ульрих
Скит Ульрих
Patrick
Онали Эймс
Lawyer for Jess
Финлэй Войтак-Хиссонг
Owen
June B. Wilde
Helen
Skylar Morgan Jones
Tyler
Jennifer Rose Garcia
Candice
Сара Констибл
Dr. Avery
Candace Smith
Regina White
Режиссер Брэд Андерсон
Сценарист Will Honley
Композитор Matthew Rogers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 января 2023
Премьера в мире 5 сентября 2022
Дата выхода
12 января 2023 Россия Централ Партнершип
16 февраля 2023 Азербайджан 18+
12 октября 2023 Германия 16
16 ноября 2023 Израиль 16
3 марта 2023 Индонезия
15 декабря 2023 Испания
12 января 2023 Казахстан 18+
16 февраля 2023 Кыргызстан 16+
27 января 2023 Латвия N16
10 февраля 2023 Литва N16
2 февраля 2023 ОАЭ TBC
12 мая 2023 Турция 16+
16 февраля 2023 Узбекистан
14 июня 2023 Южная Корея 19
Сборы в мире $291 581
Производство 1821 Studios, Co Created Media, H2L Media Group
Другие названия
Blood, Кровь, Asinis, Blood de Brad Anderson, Lanetli Kan, Sangue, Sed incontrolable, Sede Sem Fim, Szomjúság, Tzme Damm, Veri, Кров, 血厄入侵, Sang

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 21 голос
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3189 В жанре «ужасы»  330 В жанре «триллер»  654 В фильмах США  1919 В фильмах 2022 года  142
Обновлено 24 января 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Кровь - Дублированный трейлер
Кровь Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

sasharad2005 15 января 2023, 14:09
ужасный фильм
Егор Ковалев 23 января 2023, 23:47
Не тратьте деньги и время, сюжет мусолится в одном доме, выглядит очень дешево, за весь фильм ни одного скримера, вся страшность данного фильма… Читать дальше…
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