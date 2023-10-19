Уличные танцы. Мировой уровень, 2023

Сводные братья Бенджи и Тиджей не похожи друг на друга во всем. Тиджей — отличник, у которого все в жизни идет по плану, а Бенджи — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности. Единственное, что у них есть общего - это их страсть к брейк-дансу. Когда в результате очередной ссоры братья выясняют отношения на танцполе, их замечает тренер. Оба они оказываются в отборочной группе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Оба получают шанс реализовать свои мечты о выступлении на мировом уровне. Но смогут ли они преодолеть свои обиды и стать командой в соревнованиях и в жизни?