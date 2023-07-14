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Постер фильма Уличные танцы. Мировой уровень
5.5
Уличные танцы. Мировой уровень - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Уличные танцы. Мировой уровень
5.5

Уличные танцы. Мировой уровень

, 2023
Breaking Point
Великобритания / спорт, мелодрама / 18+
Враждующие братья мечтают стать звёздами брейк-данса
Трейлеры
Постер фильма Уличные танцы. Мировой уровень
5.5
Уличные танцы. Мировой уровень - Дублированный трейлер
Уличные танцы. Мировой уровень  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Во главе закадровой команды новых «Уличных танцев» встали Макс Джива и Дания Пасквини. Много лет они работали над музыкальными видео для известных артистов вроде Крейга Дэвида, Джамелии, Ронана Китинга, группы Sugababes. Широкая известность к тандему пришла после выхода танцевальной драмы «Уличные танцы 3D» в 2010-м. Спустя 2 года после последовал сиквел, и с тех пор поклонники больше десяти лет ждали похожего проекта. 

Новую ленту кинематографисты описывают как «наполненное адреналином, высокоэнергетическое, глубокое погружение в мир брейк-данса». 

Картина «Уличные танцы. Мировой уровень» формально не связана с предыдущими работами этих режиссеров: в оригинале фильм называется Breaking Point, что переводится примерно как «Переломный момент».

Предшественники британской картины «Уличные танцы 3D» и сиквел «Уличные танцы — 2» (2012) также сюжетно не связаны, объединяет их танцор Джордж Сэмпсон, который сыграл небольшие роли в обеих картинах.

«Уличные танцы. Мировой уровень» — это новый полнометражный проект в жанре спортивной драмы. Он станет первым фильмом франшизы из двух частей. 

На главные роли в ленте был серьезный отбор, поскольку важным критерием в кастинге стало владение исполнителями выдающимися хореографическими навыками. Одного из центральных персонажей также сыграла Ханна Джон-Кэймен, наиболее известная по ролям в сериалах «Киллджойс» и «Игра престолов» и фильмах «Первому игроку приготовиться» и «Человек-муравей и Оса». Также она снималась в популярных многосерийных шоу «Черное зеркало», «Банан», «Дивный новый мир», «Час», «Незнакомец», «Огурец», «Счастливая долина».

Премьера картины — 14 июля 2023 г. (Ирландия), 12 октября 2023 г. (Россия).

Сводные братья Бенджи и Тиджей не похожи друг на друга во всем. Тиджей — отличник, у которого все в жизни идет по плану, а Бенджи — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности. Единственное, что у них есть общего - это их страсть к брейк-дансу. Когда в результате очередной ссоры братья выясняют отношения на танцполе, их замечает тренер. Оба они оказываются в отборочной группе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Оба получают шанс реализовать свои мечты о выступлении на мировом уровне. Но смогут ли они преодолеть свои обиды и стать командой в соревнованиях и в жизни?

В ролях

Эмили Кэри
Эмили Кэри
Abbie
Алек Хопкинс
Student
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Kate
Лусиан Мсамати
Лусиан Мсамати
Martin
Келвин Кларк
Trey
Карам Сингх
Benji
Celina Sinden
Laura
Julian Clapton
Painter
Чарльз Кэмроуз
Pete
Dominic Guy Britton
College Security Guard
Jourdan Riane
Karla
Grace Evans
Rep
Режиссер Макс Джива, Дания Пасквини
Сценарист Рэйчел Хиронс, Sally Collett
Композитор Ollie Howell, Swindle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 июля 2023
Премьера в мире 14 июля 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Россия Экспонента
12 октября 2023 Азербайджан
12 октября 2023 Болгария
19 октября 2023 Казахстан 12+
19 октября 2023 Кыргызстан 12+
12 октября 2023 Молдавия
5 октября 2023 Сингапур PG13
12 октября 2023 Таджикистан
19 октября 2023 Узбекистан 12+
Сборы в мире $66 767
Производство Dreadnought Films, Future Artists Entertainment, Ingenious Media
Другие названия
Breaking Point, Breaking Point - Make It or Break It, Breaking Point: Paixão à Dança, Murdepunkt, Уличные танцы. Мировой уровень, ザ・ブレイキン, 舞力對決：地表撐霸

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Уличные танцы. Мировой уровень - Дублированный трейлер
Уличные танцы. Мировой уровень Дублированный трейлер
Уличные танцы. Мировой уровень - Трейлер
Уличные танцы. Мировой уровень Трейлер
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Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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