Уличные танцы. Мировой уровень, 2023

Во главе закадровой команды новых «Уличных танцев» встали Макс Джива и Дания Пасквини. Много лет они работали над музыкальными видео для известных артистов вроде Крейга Дэвида, Джамелии, Ронана Китинга, группы Sugababes. Широкая известность к тандему пришла после выхода танцевальной драмы «Уличные танцы 3D» в 2010-м. Спустя 2 года после последовал сиквел, и с тех пор поклонники больше десяти лет ждали похожего проекта.

Новую ленту кинематографисты описывают как «наполненное адреналином, высокоэнергетическое, глубокое погружение в мир брейк-данса».

Картина «Уличные танцы. Мировой уровень» формально не связана с предыдущими работами этих режиссеров: в оригинале фильм называется Breaking Point, что переводится примерно как «Переломный момент».

Предшественники британской картины «Уличные танцы 3D» и сиквел «Уличные танцы — 2» (2012) также сюжетно не связаны, объединяет их танцор Джордж Сэмпсон, который сыграл небольшие роли в обеих картинах.

«Уличные танцы. Мировой уровень» — это новый полнометражный проект в жанре спортивной драмы. Он станет первым фильмом франшизы из двух частей.

На главные роли в ленте был серьезный отбор, поскольку важным критерием в кастинге стало владение исполнителями выдающимися хореографическими навыками. Одного из центральных персонажей также сыграла Ханна Джон-Кэймен, наиболее известная по ролям в сериалах «Киллджойс» и «Игра престолов» и фильмах «Первому игроку приготовиться» и «Человек-муравей и Оса». Также она снималась в популярных многосерийных шоу «Черное зеркало», «Банан», «Дивный новый мир», «Час», «Незнакомец», «Огурец», «Счастливая долина».

Премьера картины — 14 июля 2023 г. (Ирландия), 12 октября 2023 г. (Россия).