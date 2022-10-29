Картина является первой самостоятельной полнометражной работой кинематографиста Оливера Парка, который ранее участвовал в создании многосерийного проекта «Странные явления» и детективной ленты «Страшные истории, рассказанные на ночь».

За основу сценария, созданного Хэнком Хоффманом и Джонатаном Юнгером, взята одноименная еврейская народная сказка о демоне Абизу, который причиняет вред роженицам и младенцам. Для обоих авторов это дебют в большом кинематографе.

Фильм был представлен на кинофестивале Fantastic Fest 2022.

Основные съемки проходили в столице Болгарии — Софии. Съемки начались 25 января 2021 года на киностудии «Ну Бояна» в разгар пандемии COVID-19 в Болгарии. Съемочная группа соблюдала все меры предосторожности, включая ношение масок, регулярные тесты и проверку температуры.

По словам продюсера проекта Юнгера, тема фильма близка и понятна ему. Как давние поклонники жанра ужасов, Юнгер и сценарист Хэнк Хоффман углубились в свои ортодоксальные еврейские корни и создали историю, которая позволит аудитории перенестись в незнакомый мир и узнать, насколько глубоки корни иудейского мистицизма.