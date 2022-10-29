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Постер фильма Заклятие Абизу
6.5
Заклятие Абизу - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятие Абизу
6.5

Заклятие Абизу

, 2022
Abyzou
США / ужасы / 18+
Фильм ужасов о демоне, преследующем беременную женщину
Трейлеры
Постер фильма Заклятие Абизу
6.5
Заклятие Абизу - Дублированный трейлер
Заклятие Абизу  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является первой самостоятельной полнометражной работой кинематографиста Оливера Парка, который ранее участвовал в создании многосерийного проекта «Странные явления» и детективной ленты «Страшные истории, рассказанные на ночь».

За основу сценария, созданного Хэнком Хоффманом и Джонатаном Юнгером, взята одноименная еврейская народная сказка о демоне Абизу, который причиняет вред роженицам и младенцам. Для обоих авторов это дебют в большом кинематографе.

Фильм был представлен на кинофестивале Fantastic Fest 2022.

Основные съемки проходили в столице Болгарии — Софии. Съемки начались 25 января 2021 года на киностудии «Ну Бояна» в разгар пандемии COVID-19 в Болгарии. Съемочная группа соблюдала все меры предосторожности, включая ношение масок, регулярные тесты и проверку температуры.

По словам продюсера проекта Юнгера, тема фильма близка и понятна ему. Как давние поклонники жанра ужасов, Юнгер и сценарист Хэнк Хоффман углубились в свои ортодоксальные еврейские корни и создали историю, которая позволит аудитории перенестись в незнакомый мир и узнать, насколько глубоки корни иудейского мистицизма. 

Молодая супружеская пара с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы. Клэр и ее супруг оказываются в общине, которая ведет давнюю борьбу с этим порождением зла.

В ролях

Пол Кэй
Пол Кэй
Heimish
Ник Блад
Ник Блад
Arthur
Аллан Кордунер
Аллан Кордунер
Saul
Велизар Бинев
Велизар Бинев
Moishe
Дэниэл Бен Зеноу
Дэниэл Бен Зеноу
Chayim
Emily Wiseman
Claire
Sofia Weldon
Sarah Scheindal
Антон Трендафилов
Yosille
Мегдена Караламбова
Aida
Джонатан Юнгер
Levi Siegelman
Режиссер Оливер Парк
Сценарист Hank Hoffman, Джонатан Юнгер
Композитор Кристофер Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 января 2023
Премьера в мире 29 октября 2022
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Global Film
9 февраля 2023 Азербайджан 18+
2 марта 2023 Израиль 16
1 февраля 2023 Индонезия
27 января 2023 Испания
12 января 2023 Казахстан 18+
9 февраля 2023 Кыргызстан 16+
20 января 2023 Латвия N16
27 января 2023 Литва
8 декабря 2022 Нидерланды
19 января 2023 ОАЭ TBC
10 февраля 2023 Польша
30 марта 2023 Таиланд
7 июня 2024 Турция
9 февраля 2023 Узбекистан 18+
16 февраля 2023 Украина
15 февраля 2023 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $3 107 426
Производство Millennium Media
Другие названия
The Offering, Ofrenda al demonio, Abyzou, A Maldição do Diabo, Abizu prakeiksmas, Abyzou: Keine Seele ist sicher, Adak, Ha'Korban, L'Emprise du démon, Le Sacrifice du Diable, Oferenda ao Demônio, Ohvriand, The Devil's Offering, Демонічне прокляття Абізу, Заклятие Абизу, 古咒血祭, Abyzou - Keine Seele ist sicher, Abyzu, มันสิงอยู่ในร่าง

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 23 голоса
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2714 В жанре «ужасы»  243 В фильмах США  1645 В фильмах 2022 года  98
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Заклятие Абизу - Дублированный трейлер
Заклятие Абизу Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Беспросветная хоррор-сказка о древнем демоне.
Беспросветная хоррор-сказка о древнем демоне. Артур вместе с женой Клэр навещает своего отца, члена хасидской общины, с которым он давно не общался из-за разногласий, но решил все-таки наладить отношения и познакомить его со своей супругой. Во время визита герой случайно выпускает на волю древнего демона Абизу, который, по легенде, нападает на беременных женщин и младенцев. Жена Артура Клэр ждет ребенка, и она становится главной мишенью древнего создания, которое практически невозможно одолеть. Фильмы ужасов про демонов, наверное,…

Отзывы зрителей о фильме Заклятие Абизу

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Общие впечатления зрителей разделились. Один считает фильм слабым по сюжету и детским, не рекомендует к просмотру. Два других отзыва отмечают напряжение и неожиданные моменты; один подчеркивает сильную концовку. Итог: слабые стороны — проработка сюжета; сильные — атмосфера и финал. Фильм подойдёт любителям триллеров и ужастиков с элементами неожиданности.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

lyudmila.denisowa2012 10 февраля 2023, 13:35
Сколько я уже пересмотрела разных фильмов ужасов, этот фильм реально заставил меня подпрыгнуть! И ни один раз, причем 😁
Если хотите пощекотать себе нервы- советую посмотреть!
Николай Монастырский 10 февраля 2023, 02:16
Классный фильм!!!! Концовка бомба
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Заклятие Абизу - смотреть в онлайн-кинотеатре

Заклятие Абизу

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