Картина является первой самостоятельной полнометражной работой кинематографиста Оливера Парка, который ранее участвовал в создании многосерийного проекта «Странные явления» и детективной ленты «Страшные истории, рассказанные на ночь».
За основу сценария, созданного Хэнком Хоффманом и Джонатаном Юнгером, взята одноименная еврейская народная сказка о демоне Абизу, который причиняет вред роженицам и младенцам. Для обоих авторов это дебют в большом кинематографе.
Фильм был представлен на кинофестивале Fantastic Fest 2022.
Основные съемки проходили в столице Болгарии — Софии. Съемки начались 25 января 2021 года на киностудии «Ну Бояна» в разгар пандемии COVID-19 в Болгарии. Съемочная группа соблюдала все меры предосторожности, включая ношение масок, регулярные тесты и проверку температуры.
По словам продюсера проекта Юнгера, тема фильма близка и понятна ему. Как давние поклонники жанра ужасов, Юнгер и сценарист Хэнк Хоффман углубились в свои ортодоксальные еврейские корни и создали историю, которая позволит аудитории перенестись в незнакомый мир и узнать, насколько глубоки корни иудейского мистицизма.
Молодая супружеская пара с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы. Клэр и ее супруг оказываются в общине, которая ведет давнюю борьбу с этим порождением зла.
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