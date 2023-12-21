Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вредная привычка
6.2
Вредная привычка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Вредная привычка
6.2

Вредная привычка

, 2023
Vrednaya privychka
Россия / комедия / 18+
Комедия об отце и сыне, которые переезжают из деревни в городской фитнес-центр
Трейлеры
Постер фильма Вредная привычка
6.2
Вредная привычка - Трейлер
Вредная привычка  Трейлер

О фильме

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один не потушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии, они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И, конечно же, найти свою любовь.

В ролях

Наталья Земцова
Наталья Земцова
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Ян Цапник
Ян Цапник
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Valera
Александр Абрамович
Александр Абрамович
Selyanin
Elberd Agayev
Nachalnik moyki
Aleksandr Efremov
Mark
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Mikhalych
Василий Козлов
Trener po plavaniyu
Mariya Kryakina
Klientka
Режиссер Митрий Семёнов-Алейников
Сценарист Анна-Лиза Техменева, Konstantin Voronchikhin
Композитор Игор Бабаев, Andrey Danilov, Leonardo Perez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 21 декабря 2023
Дата выхода
21 декабря 2023 Россия НМГ Кинопрокат
21 декабря 2023 Азербайджан 16+
21 декабря 2023 Болгария
21 декабря 2023 Казахстан 12+
21 декабря 2023 Кыргызстан 16+
21 декабря 2023 Молдавия
21 декабря 2023 Узбекистан 12+
Бюджет 94 978 788 RUR
Сборы в мире $468 165
Производство Forpost Production
Другие названия
Vrednaya privychka, Вредная привычка

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 27 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3144 В жанре «комедия»  840 В фильмах России  458 В фильмах 2023 года  198
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Вредная привычка - Трейлер
Вредная привычка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Weteran Mc 29 июня 2024, 01:24
"Вредная привычка" - отечественная комедия, основанная на реальных событиях, повествует о двух деревенских погорельцах, отце и сыне. Из-за… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 июня 2024, 19:13
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше