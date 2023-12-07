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Постер фильма Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей
Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей

Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей

, 2022
Geshe Wangyal. With Blessing of the Three Jewels
Россия / документальный / 18+
Документальный фильм о земном и духовном пути известного буддийского монаха
Трейлеры
Постер фильма Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей
Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей - Трейлер
Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей  Трейлер

О фильме

История о земном и духовном пути Нгаванга Вангьяла, буддийского монаха, ставшего одним из первых проповедников тибетского буддизма в США. В 1923 году, будучи молодым человеком, он покинул свой дом и провел более 30 лет в Тибете и Индии, достигнув буддийской ученой степени «геше». Он был другом Далай-ламы и преподавал в Колумбийском университете. Он посвятил свою жизнь практическому применению учения Будды и подготовил множество талантливых учеников, повысив интерес к буддизму на Западе.

В ролях

Geshe Tenzin Wangyal
Режиссер Элла Манжеева
Сценарист Элла Манжеева
Композитор Антон Силаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 декабря 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Россия Кинотайм
Сборы в мире $5 989
Производство Аннико филмс
Другие названия
Geshe Wangyal. With Blessing of the Three Jewels, Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей - Трейлер
Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей Трейлер
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