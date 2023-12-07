История о земном и духовном пути Нгаванга Вангьяла, буддийского монаха, ставшего одним из первых проповедников тибетского буддизма в США. В 1923 году, будучи молодым человеком, он покинул свой дом и провел более 30 лет в Тибете и Индии, достигнув буддийской ученой степени «геше». Он был другом Далай-ламы и преподавал в Колумбийском университете. Он посвятил свою жизнь практическому применению учения Будды и подготовил множество талантливых учеников, повысив интерес к буддизму на Западе.
|7 декабря 2023
|Россия
|Кинотайм