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Постер мультфильма Величайший детектив-паук
5.6
Величайший детектив-паук - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Величайший детектив-паук
5.6

Величайший детектив-паук

, 2022
Inspector Sun y la maldición de la viuda negra
Испания / анимация / 18+
Талантливому сыщику предстоит распутать самое загадочное дело в своей карьере
Трейлеры
Постер мультфильма Величайший детектив-паук
5.6
Величайший детектив-паук - Дублированный трейлер
Величайший детектив-паук  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Создание анимации проходило на базе студий Thinklab Media и Gordon Box production в коллаборации с известной в игровой индустрии компанией Epic Media.

Премьерный показ состоялся 28 декабря 2022 года, проект получил массу положительных отзывов, после чего его выдвинули на испанскую национальную премию Goya. 

Сценарист картины получил Приз Сэмюэля Голдвина за писательское мастерство.

Работа над фильмом проходила в Наварре (Испания) при поддержке Испанского института кинематографии и аудиовизуальных искусств (ICAA) и правительства Наварры.  

Инспектора Сана озвучивает комик Ронни Ченг («Безумно богатые азиаты», The Daily Show и грядущий выпуск Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»). 

Работа над фильмом велась больше 2 с половиной лет. В создании картины принимало участие свыше 120 человек. Хулио Сото Гурпиде пошутил, что у людей начинаются галлюцинации, когда они узнают, что значит снимать анимационный фильм.

Продюсер Энеко Гутьеррес определяет проект как «детский детективный фильм», где инспектор Сан, одинокий паук, выполняет миссию в атмосфере тайн, как в романах писательницы Агаты Кристи. 

Инспектор Сан – паук и величайший детектив в мире насекомых. Его смекалке, неординарности и безупречному стилю позавидовал бы сам Эркюль Пуаро. После поимки своего заклятого врага, Красной Саранчи, герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере. Теперь мастеру на все лапки предстоит распутать грандиозную паутину лжи.

В ролях

Хесус Барреда
Inspector Sun
Андреа Виллаверде
Janey
Катерина Мартинес
Arabella
Тксема Москосо
Sr. Escarabeo
Фернандо Гарсия Кабрера
Comandante Skelton
Педро Тена
Langosta Roja
Ana Jiménez
Reina Hormiga
Mauriett Chayeb
Carol
Висенте Джил
Bugsy Spindlethorp
Isabel Donate
Monstruo
Isabel Donate
Monstruo
Режиссер Хулио Сото Гурпиде
Сценарист Toby Davies, Дэвид Фридман, Rocco Pucillo
Композитор Фернандо Веласкес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2024
Премьера в мире 28 декабря 2022
Дата выхода
2 марта 2023 Россия Вольга
15 февраля 2024 Австралия PG
2 марта 2023 Азербайджан 6+
10 ноября 2023 Болгария
21 июня 2024 Великобритания PG
29 февраля 2024 Греция K
11 мая 2023 Грузия PG
11 января 2024 Дания 7
28 декабря 2022 Испания 7i
1 января 2023 Италия
2 марта 2023 Казахстан 6+
2 марта 2023 Кыргызстан
10 марта 2023 Латвия U
24 февраля 2023 Литва N7
27 октября 2023 Молдавия
18 июля 2024 ОАЭ TBC
10 ноября 2023 Польша
24 февраля 2023 Румыния AG
27 октября 2023 США PG
27 октября 2023 Таджикистан
7 февраля 2025 Турция
16 марта 2023 Узбекистан 6+
13 апреля 2023 Украина
20 декабря 2023 Франция
26 октября 2023 Хорватия
MPAA PG
Сборы в мире $3 706 079
Производство 3 Doubles Producciones, Particular Crowd, Radio Televisión Española (RTVE)
Другие названия
Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, Inspector Sun and the Curse of the Black Widow, Величайший детектив-паук, Balash al Shmon'e, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu, Detektiv Edderkopp, Detetive Aranha, Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire, Inspector araña, Inspector Sun, Inspector Sun and the Case of the Black Widow, Inspector Sun og den sorte enkes forbandelse, Inspektor Pająk, Inspetor Aranha, L'ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri, Nyolclábú felügyelő és a rejtélyek rejtélye, Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σαν, Інспектор Сан. Таємниця чорної вдови, Detektiiv Sun Ja Musta Lese Needus, O Detetive Aranha, The Bug Detective

Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 16 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Величайший детектив-паук - Дублированный трейлер
Величайший детектив-паук Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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