Создание анимации проходило на базе студий Thinklab Media и Gordon Box production в коллаборации с известной в игровой индустрии компанией Epic Media.

Премьерный показ состоялся 28 декабря 2022 года, проект получил массу положительных отзывов, после чего его выдвинули на испанскую национальную премию Goya.

Сценарист картины получил Приз Сэмюэля Голдвина за писательское мастерство.

Работа над фильмом проходила в Наварре (Испания) при поддержке Испанского института кинематографии и аудиовизуальных искусств (ICAA) и правительства Наварры.

Инспектора Сана озвучивает комик Ронни Ченг («Безумно богатые азиаты», The Daily Show и грядущий выпуск Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»).

Работа над фильмом велась больше 2 с половиной лет. В создании картины принимало участие свыше 120 человек. Хулио Сото Гурпиде пошутил, что у людей начинаются галлюцинации, когда они узнают, что значит снимать анимационный фильм.

Продюсер Энеко Гутьеррес определяет проект как «детский детективный фильм», где инспектор Сан, одинокий паук, выполняет миссию в атмосфере тайн, как в романах писательницы Агаты Кристи.