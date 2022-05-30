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The Palace

Дворец,

Италия / Швейцария / Франция / Польша
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Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Джон Клиз
Джон Клиз
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
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Александр Петров снимется у Романа Поланского, Юра Борисов сыграет в фильме «Туман» Съемки обеих картин уже идут.
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30 мая 2022 14:43
Все новости фильма
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