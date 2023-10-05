Год рождения, 2023

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.