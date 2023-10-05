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Постер фильма Год рождения
6.3
Год рождения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Год рождения
6.3

Год рождения

, 2023
God rozhdeniya
Россия / фантастика, комедия / 18+
Комедийное фэнтези о молодом мечтателе и настоящих чудесах в провинциальном городе
Трейлеры
Постер фильма Год рождения
6.3
Год рождения - Трейлер
Год рождения  Трейлер

О фильме

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

В ролях

Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Filipp
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Marina
Юра Борисов
Юра Борисов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Олег Васильков
Олег Васильков
Kostolom
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Kostolom v molodosti
Велимир Русаков
Юлиана Иванова
Mat Mariny
Юлия Джулай
Юлия Джулай
Valya
Maksim Gorshkov
Tolik
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Андрей Ребенков
Режиссер Михаил Местецкий
Сценарист Михаил Местецкий, Aleksey Smirnov
Композитор Kirill Belorussov, Михаил Местецкий
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 декабря 2023
Премьера в мире 5 октября 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Россия Вольга
9 ноября 2023 Азербайджан
9 ноября 2023 Болгария
9 ноября 2023 Казахстан
9 ноября 2023 Кыргызстан
9 ноября 2023 Молдавия
9 ноября 2023 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 61 500 000 RUR
Сборы в мире $53 838
Производство Droog Drooga, КИНОПРАЙМ, Pinery
Другие названия
God rozhdeniya, Year of Birth, Год рождения, DOĞUM YILI

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 25 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2987 В жанре «фантастика»  385 В жанре «комедия»  789 В фильмах России  422 В фильмах 2023 года  187
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Наша рецензия

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Отзывы зрителей о фильме Год рождения

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: игра Юрия Борисова и роль отца главного героя. Слабые стороны: спорная идея, религиозная подоплека, слабая проработка сюжета и режиссура. Общая оценка зрителей: отрицательная; часть аудитории не досматривает фильм. Кому может подойти: тем, кто готов к рискованной подаче темы и ценит работу Борисова; не для широкой аудитории.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.
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