Год рождения, 2023

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О фильме

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

Год выпуска 2023
Премьера в России 9 ноября 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Прокатчик Вольга
Режиссер
Михаил Местецкий
В ролях
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Юра Борисов
Юра Борисов
Все актеры и съемочная группа
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Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Главные роли также исполнили Анастасия Талызина и Юра Борисов.
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1 августа 2023 10:38
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