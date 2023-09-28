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Китти Киллер
Kitty the Killer
Китти Киллер, 2023
2023 / Таиланд
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Жанр:
боевик
комедия
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о выходе в прокат
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
28 сентября 2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Ли Тхонгкхам
В ролях
Плойпайлин Тхангпрапапорн
Сомчай Кемглад
Витхая Пансрингарм
Китапат Понгры
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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