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Хищники, 2022

2022 / Франция / Испания
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О фильме
Французская пара средних лет переезжает в местную деревню в поисках близости с природой, где их присутствие накаляет отношения двух местных жителей до откровенной вражды и шокирующей жестокости.
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Родриго Сорогойен
В ролях
Марина Фоис
Марина Фоис
Дени Меноше
Дени Меноше
Луис Саера
Луис Саера
Диего Анидо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хищники 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Павелецкой
20:00 от 500 ₽
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«Хищники» в кинотеатрах

чт 15
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Пять звезд на Павелецкой Павелецкая
2D
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