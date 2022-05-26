Хищники, 2022

Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале. В рамках фестиваля прошли показы также в Сан-Себастьяне, Токио и Чикаго.

Картина получила 17 номинаций на 37-й премии Goya Awards, в том числе за лучший фильм, режиссуру, оригинальный сценарий, лучшие мужскую и женскую роль.

Академия кинематографических искусств и наук Испании выдвинула фильм на следующую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Съемки начались 16 сентября 2021 года и завершились 13 декабря 2021 года. Они проходили в испанском районе Эль-Бьерсо и Галиции. За это время съемочная команда невероятно сплотилась, находясь в условиях дикой природы.

На большие экраны картина вышла на трех языках (французском, испанском и галисийском), которые смешались между собой в повествовании. Это связано с тем, что действие происходит в галисийской сельской местности, а в центре событий – пара путешественников из Франции. Языковое многообразие позволяет подчеркнуть особенности разных культур и национальный колорит.

Режиссерское кресло занял Родриго Сорогойен. Кинематографист отметил, что для него было важно снять фильм, похожий по стилю и атмосфере на классический вестерн.

Сорогойен заявил, что это самый амбициозный фильм в его карьере.