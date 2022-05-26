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Постер фильма Хищники
7.4
Хищники - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Хищники
7.4

Хищники

, 2022
As bestas
Франция, Испания / триллер / 18+
Триллер о городских жителях, которые переезжают в деревню и сталкиваются с агрессией новых соседей
Трейлеры
Постер фильма Хищники
7.4
Хищники - Дублированный трейлер
Хищники  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале. В рамках фестиваля прошли показы также в Сан-Себастьяне, Токио и Чикаго.

Картина получила 17 номинаций на 37-й премии Goya Awards, в том числе за лучший фильм, режиссуру, оригинальный сценарий, лучшие мужскую и женскую роль.

Академия кинематографических искусств и наук Испании выдвинула фильм на следующую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Съемки начались 16 сентября 2021 года и завершились 13 декабря 2021 года. Они проходили в испанском районе Эль-Бьерсо и Галиции. За это время съемочная команда невероятно сплотилась, находясь в условиях дикой природы. 

На большие экраны картина вышла на трех языках (французском, испанском и галисийском), которые смешались между собой в повествовании. Это связано с тем, что действие происходит в галисийской сельской местности, а в центре событий – пара путешественников из Франции. Языковое многообразие позволяет подчеркнуть особенности разных культур и национальный колорит.

Режиссерское кресло занял Родриго Сорогойен. Кинематографист отметил, что для него было важно снять фильм, похожий по стилю и атмосфере на классический вестерн.

Сорогойен заявил, что это самый амбициозный фильм в его карьере. 

Городская пара переезжает в небольшую деревню в поиске новой и спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им придется столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приведет к непредотвратимым последствиям.

В ролях

Марина Фоис
Марина Фоис
Olga
Дени Меноше
Дени Меноше
Antoine
Луис Саера
Луис Саера
Xan
Диего Анидо
Диего Анидо
Lorenzo
Мари Коломб
Мари Коломб
Marie
Луиса Мерелас
Луиса Мерелас
Madre Anta
José Manuel Fernández Blanco
Pepiño
Федерико Перес Рей
Cabo 1 Mariano
Javier Varela
Cabo 2 Xosé
David Menéndez
Cabo 3 Alfonso
Режиссер Родриго Сорогойен
Сценарист Исабель Пенья, Родриго Сорогойен
Композитор Olivier Arson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 февраля 2023
Премьера в мире 26 мая 2022
Дата выхода
2 февраля 2023 Россия Капелла Фильм
25 августа 2023 Азербайджан
25 августа 2023 Болгария
5 октября 2023 Венесуэла
7 декабря 2023 Германия 12
10 августа 2023 Греция
11 ноября 2022 Испания 12
13 апреля 2023 Италия 6+
28 июля 2023 Кыргызстан
3 февраля 2023 Латвия N16
3 марта 2023 Литва N
25 августа 2023 Молдавия
20 июля 2022 Нидерланды 12
25 августа 2023 Польша
28 июля 2023 США NR
20 апреля 2023 Сербия
25 августа 2023 Таджикистан
27 октября 2023 Тайвань 6+
25 августа 2023 Узбекистан
20 июля 2022 Франция U
22 сентября 2023 Швеция 15
Бюджет €3 900 000
Сборы в мире $10 067 896
Производство Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos Entertainment
Другие названия
As bestas, The Beasts, Las Bestias, As bestas: La terra della discordia, Bestie, Bestiile, Canavarlar, De ovälkomna, De uvelkomne, Szörnyetegek, Wie wilde Tiere, Zveri, Žvėrys, Ο εχθρός δίπλα μου, Звірі, Хищники, 더 비스츠, ザ・ビースト, 獸山記, 理想郷, 那些野兽, 野獸們, 野獸國度, Las Bestias (As bestas)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 8 августа 2026

Трейлеры фильма

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Хищники - Дублированный трейлер
Хищники Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Тихий триллер о ксенофобии.
Тихий триллер о ксенофобии. Семейная пара – французы Антуан и Ольга – два года назад поселились в испанской деревне и занимаются фермерством. Герои всегда мечтали о тихой размеренной жизни, но их планы на счастливое будущее нарушают местные жители – братья Анта, конфликт с которыми приведет к ужасным последствиям. Артхаусный триллер «Хищники» испанского режиссера Родриго Сорогойена в 2022 году показали на Каннском кинофестивале и номинировали на премию «Гойя» в категории…
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