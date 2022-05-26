Хищники, 2022

Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале. В рамках фестиваля прошли показы также в Сан-Себастьяне, Токио и Чикаго.
Картина получила 17 номинаций на 37-й премии Goya Awards, в том числе за лучший фильм, режиссуру, оригинальный сценарий, лучшие мужскую и женскую роль.
Академия кинематографических искусств и наук Испании выдвинула фильм на следующую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Съемки начались 16 сентября 2021 года и завершились 13 декабря 2021 года. Они проходили в испанском районе Эль-Бьерсо и Галиции. За это время съемочная команда невероятно сплотилась, находясь в условиях дикой природы.
На большие экраны картина вышла на трех языках (французском, испанском и галисийском), которые смешались между собой в повествовании. Это связано с тем, что действие происходит в галисийской сельской местности, а в центре событий – пара путешественников из Франции. Языковое многообразие позволяет подчеркнуть особенности разных культур и национальный колорит.
Режиссерское кресло занял Родриго Сорогойен. Кинематографист отметил, что для него было важно снять фильм, похожий по стилю и атмосфере на классический вестерн.
Сорогойен заявил, что это самый амбициозный фильм в его карьере.
Городская пара переезжает в небольшую деревню в поиске новой и спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им придется столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приведет к непредотвратимым последствиям.
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