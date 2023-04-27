Третий нелишний, 2022

Звезда «Медового месяца» Мария Бакалова не только сыграла в фильме, но и стала продюсером. Она призналась, что скучала по ромкомам 90-х и с радостью приняла предложение. Молодая болгарская актриса уже продюсировала картину «Триумф», в которой сыграла главную роль.

Бакалова призналась, что получила большое удовольствие от съемочного процесса вместе с Асимом Чаудри и Пико Александром. Актеры действительно были похожи на братьев. Бакалова мечтает вновь поработать с ними вместе.

До начала съемок актеры две или три недели встречались, репетировали в рамках застолий и погружались в историю. Они развивали сюжет и обсуждали биографии персонажей вплоть до того, что «его дедушка мог быть оттуда».

Создатели проекта считают, что этот фильм откроет больше дверей для восточноевропейских актеров в мировом кинематографе.

Cъемки проходили в Венеции и Риме. Они начались летом 2021 года и закончились в октябре 2021 года.