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The Honeymoon

Третий нелишний, 2022

2022 / Италия / США
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Факты О фильме

Звезда «Медового месяца» Мария Бакалова не только сыграла в фильме, но и стала продюсером. Она призналась, что скучала по ромкомам 90-х и с радостью приняла предложение. Молодая болгарская актриса уже продюсировала картину «Триумф», в которой сыграла главную роль.

Бакалова призналась, что получила большое удовольствие от съемочного процесса вместе с Асимом Чаудри и Пико Александром. Актеры действительно были похожи на братьев. Бакалова мечтает вновь поработать с ними вместе.

До начала съемок актеры две или три недели встречались, репетировали в рамках застолий и погружались в историю. Они развивали сюжет и обсуждали биографии персонажей вплоть до того, что «его дедушка мог быть оттуда».

Создатели проекта считают, что этот фильм откроет больше дверей для восточноевропейских актеров в мировом кинематографе.

Cъемки проходили в Венеции и Риме. Они начались летом 2021 года и закончились в октябре 2021 года.

Адам и его невеста Сара собираются отправиться в романтический медовый месяц всей жизни в Венецию. Но когда в поездку врывается лучший друг Адама Эд, это непреднамеренно превращает их идеальный праздник влюбленных в полную катастрофу.

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 апреля 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Прокатчик Global Film
Режиссер
Дин Крэйг
Дин Крэйг
В ролях
Пико Александр
Пико Александр
Азим Чодри
Азим Чодри
Флинн Аллен
Кай Портман
Мария Бакалова
Мария Бакалова
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