Третий нелишний, 2022

Звезда «Медового месяца» Мария Бакалова не только сыграла в фильме, но и стала продюсером. Она призналась, что скучала по ромкомам 90-х и с радостью приняла предложение. Молодая болгарская актриса уже продюсировала картину «Триумф», в которой сыграла главную роль.
Бакалова призналась, что получила большое удовольствие от съемочного процесса вместе с Асимом Чаудри и Пико Александром. Актеры действительно были похожи на братьев. Бакалова мечтает вновь поработать с ними вместе.
До начала съемок актеры две или три недели встречались, репетировали в рамках застолий и погружались в историю. Они развивали сюжет и обсуждали биографии персонажей вплоть до того, что «его дедушка мог быть оттуда».
Создатели проекта считают, что этот фильм откроет больше дверей для восточноевропейских актеров в мировом кинематографе.
Cъемки проходили в Венеции и Риме. Они начались летом 2021 года и закончились в октябре 2021 года.
Адам и его невеста Сара собираются отправиться в романтический медовый месяц всей жизни в Венецию. Но когда в поездку врывается лучший друг Адама Эд, это непреднамеренно превращает их идеальный праздник влюбленных в полную катастрофу.