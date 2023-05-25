Непосредственно Каха. Другой фильм, 2023

Фильм является продолжением комедии о приключениях друзей Кахи и Серго от режиссера Виктора Шамирова. Эта история началась в 2020 году с ленты «Непосредственно Каха». Через год появилось продолжение проекта под названием «Непосредственно Каха. Женитьба».
Первая полнометражная лента — «Непосредственно Каха», которая вышла в российских кинотеатрах осенью 2020 года, — стала настоящим хитом. Фильму удалось собрать около 600 000 000 рублей в прокате.
Авторы проекта уверяют, что полюбившийся зрителям взрывной тандем продолжит веселить публику искрометным юмором. Герои систематически будут попадать в разные ситуации, от смешных и курьезных до драматических и напряженных.
В ноябре 2022 года на START также вышел сериал «Непосредственно Каха. Сказки».
Съемки проходили в поселке Красная Воля Хостинского района Сочи.
Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?
|25 мая 2023
|Россия
|Централ Партнершип
|25 мая 2023
|Казахстан
|18+
|25 мая 2023
|Кыргызстан
|16+
|25 мая 2023
|Узбекистан
|18+