Непосредственно Каха. Другой фильм, 2023

Фильм является продолжением комедии о приключениях друзей Кахи и Серго от режиссера Виктора Шамирова. Эта история началась в 2020 году с ленты «Непосредственно Каха». Через год появилось продолжение проекта под названием «Непосредственно Каха. Женитьба».

Первая полнометражная лента — «Непосредственно Каха», которая вышла в российских кинотеатрах осенью 2020 года, — стала настоящим хитом. Фильму удалось собрать около 600 000 000 рублей в прокате.

Авторы проекта уверяют, что полюбившийся зрителям взрывной тандем продолжит веселить публику искрометным юмором. Герои систематически будут попадать в разные ситуации, от смешных и курьезных до драматических и напряженных.

В ноябре 2022 года на START также вышел сериал «Непосредственно Каха. Сказки».

Съемки проходили в поселке Красная Воля Хостинского района Сочи.