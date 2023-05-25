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Постер фильма Непосредственно Каха. Другой фильм
3.1
Непосредственно Каха. Другой фильм - Трейлер
Киноафиша Фильмы Непосредственно Каха. Другой фильм
3.1

Непосредственно Каха. Другой фильм

, 2023
Neposredstvenno Kakha. Drugoy film
Россия / комедия / 18+
Продолжении комедии о приключениях двух друзей Кахи и Серго
Трейлеры
Постер фильма Непосредственно Каха. Другой фильм
3.1
Непосредственно Каха. Другой фильм - Трейлер
Непосредственно Каха. Другой фильм  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является продолжением комедии о приключениях друзей Кахи и Серго от режиссера Виктора Шамирова. Эта история началась в 2020 году с ленты «Непосредственно Каха». Через год появилось продолжение проекта под названием «Непосредственно Каха. Женитьба».

Первая полнометражная лента — «Непосредственно Каха», которая вышла в российских кинотеатрах осенью 2020 года, — стала настоящим хитом. Фильму удалось собрать около 600 000 000 рублей в прокате. 

Авторы проекта уверяют, что полюбившийся зрителям взрывной тандем продолжит веселить публику искрометным юмором. Герои систематически будут попадать в разные ситуации, от смешных и курьезных до драматических и напряженных.

В ноябре 2022 года на START также вышел сериал «Непосредственно Каха. Сказки».

Съемки проходили в поселке Красная Воля Хостинского района Сочи.

Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?

В ролях

Артем Карокозян
Артем Карокозян
Kakha
Артем Калайджян
Артем Калайджян
Sergo
Вартан Даниелян
Вартан Даниелян
Тамара Турава
Тамара Турава
Георгий Рогонян
Георгий Рогонян
Karen Akopyan
Arut Avidyan
Aram Ayrapetyan
Konstantin Bogdanov
Sergey Frolov
Yakov Keshishyan
Aydamir Nedolushko
Режиссер Виктор Шамиров
Сценарист Артем Калайджян, Виктор Шамиров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 25 мая 2023
Дата выхода
25 мая 2023 Россия Централ Партнершип
25 мая 2023 Казахстан 18+
25 мая 2023 Кыргызстан 16+
25 мая 2023 Узбекистан 18+
Бюджет 85 000 000 RUR
Сборы в мире $3 520 675
Производство NeMedia, PENZFILMMASH
Другие названия
Neposredstvenno Kakha. Drugoy film, Непосредственно Каха. Другой фильм

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 403 голоса
2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  4029 В жанре «комедия»  1144 В фильмах России  791 В фильмах 2023 года  287
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Непосредственно Каха. Другой фильм - Трейлер
Непосредственно Каха. Другой фильм Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Непосредственно Каха. Другой фильм

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились. Часть зрителей находит фильм легким и развлекательным, с динамичным темпом и удачным юмором. Другие называют его слабой попыткой повторить успех первой части. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты и энергия на экране. Слабые стороны: слабая проработка сценария, романтизация насилия и спорные шутки. Подойдёт тем, кто ищет вечер развлечения и знаком с первой частью.
Саммари составлено ИИ на основе 131 отзыва.

Отзывы о фильме

old_falc 28 мая 2023, 09:09
Мерзость. Вы считаете, что \"хач\" насилующий девушку в автомобиле -это смешно? Тогда извините - мне в другую сторону.
Леночка Конюхова 25 мая 2023, 19:21
Аморальный кал, даже часа не выдержали в кино. Ушли. Позорный фильм. Жаль потраченных денег
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

«Непосредственно Каха. Другой фильм» лишился прокатного удостоверения из-за скандала
24 августа 2023 15:32 «Непосредственно Каха. Другой фильм» лишился прокатного удостоверения из-за скандала В фильме присутствует провокационная сцена, вызвавшая шквал негатива.
«Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавил российский прокат, сместив «Вызов»
30 мая 2023 11:59 «Непосредственно Каха. Другой фильм» возглавил российский прокат, сместив «Вызов» Сиквел стартовал значительно слабее оригинала.
Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2»
16 января 2023 15:18 Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2» В продолжении главные герои угодят в очередную заварушку.
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