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Непосредственно Каха. Другой фильм
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Непосредственно Каха. Другой фильм, 2023

2023 / Россия
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 25 мая 2023
Премьера в мире 25 мая 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Артем Карокозян
Артем Карокозян
Артем Калайджян
Артем Калайджян
Вартан Даниелян
Вартан Даниелян
Тамара Турава
Тамара Турава
Георгий Рогонян
Все актеры и съемочная группа
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Они возвращаются: вышел трейлер комедии «Непосредственно Каха 2» В продолжении главные герои угодят в очередную заварушку.
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16 января 2023 15:18
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