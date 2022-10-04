Дом удовольствий, 2022

У молодой писательницы Эммы всегда были странные идеи, но одна из них всегда хранилась в глубинах ее подсознания. Что, если бы она могла начать все сначала и найти вдохновение для новой книги вдали от дома, в Берлине? Что если она попадет туда, где зависимые от секса мужчины и женщины, постоянно занимаются любовью и получают от этого удовольствие? Эмма не сомневается, что ее роман о мире проституции будет потрясающим, и что наконец-то она получит то, к чему так долго шла - час славы.



Движимая своей мечтой, Эмма устраивается на работу в знаменитый берлинский бордель La Maison. Там, среди шелковых кроватей, тканей с леопардовым принтом и восточных ковров, девушки намазывают свои тела ароматическими маслами и потакают самым похотливым фантазиям своих клиентов. Эмма погружается в мир наслаждения и страсти, занимаясь любовью так, словно испытывает постоянную жажду секса, и пишет свой роман. Постепенно к ней приходит осознание того, что она живет и работает здесь уже более двух лет, хотя собиралась остаться всего на две недели... Действительно ли написание книги было целью переезда в дом удовольствий, или это просто предлог, чтобы утолить свой сексуальный голод?

