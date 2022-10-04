Дом удовольствий, 2022

Актриса Ана Жирардо попросила согласия у мужа, прежде чем согласиться на роль, поскольку она содержала откровенно сексуальные сцены.
Все сцены сексуального характера были натуралистичными.
Фильм является экранизацией одноименного романа писательницы Эммы Беккер, который вышел в 2019 году.
Съемки проходили в Берлине.
Актриса Ана Жирардо попросила согласия у супруга, прежде чем согласиться на роль, поскольку во время съемок ей приходилось участвовать в откровенных сексуальных сценах.
Все сцены сексуального характера были натуралистичными.
Молодая и привлекательная писательница Эмма Беккер ведет довольно однообразную жизнь и скучает в бесперспективных отношениях с женатым мужчиной. В поисках вдохновения для нового романа она, неожиданно для себя самой, решается на невероятный и аморальный эксперимент: устраивается работать в бордель. Погружаясь в ночной мир, Эмма не только изучает его, но и пытается понять свои границы дозволенного, не всегда осознавая, в какое опасное приключение она втянулась.
|2 июня 2023
|Россия
|Кино.Арт.Про
|28 сентября 2023
|Бразилия
|18
|30 марта 2023
|Германия
|16
|23 июня 2023
|Испания
|2 декабря 2022
|Латвия
|18+
|9 декабря 2022
|Литва
|N18
|16 ноября 2022
|Франция
|16