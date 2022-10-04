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Постер фильма Дом удовольствий
5.9
Дом удовольствий - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дом удовольствий
5.9

Дом удовольствий

, 2022
La maison
Франция, Бельгия / драма / 18+
Драма о молодой писательнице, которая решается на аморальный эксперимент
Трейлеры
Постер фильма Дом удовольствий
5.9
Дом удовольствий - Дублированный трейлер
Дом удовольствий  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Актриса Ана Жирардо попросила согласия у мужа, прежде чем согласиться на роль, поскольку она содержала откровенно сексуальные сцены.

Все сцены сексуального характера были натуралистичными. 

Фильм является экранизацией одноименного романа писательницы Эммы Беккер, который вышел в 2019 году.

Съемки проходили в Берлине.

Актриса Ана Жирардо попросила согласия у супруга, прежде чем согласиться на роль, поскольку во время съемок ей приходилось участвовать в откровенных сексуальных сценах.

Все сцены сексуального характера были натуралистичными.

Молодая и привлекательная писательница Эмма Беккер ведет довольно однообразную жизнь и  скучает в бесперспективных отношениях с женатым мужчиной. В поисках вдохновения для нового романа она, неожиданно для себя самой, решается на невероятный и аморальный эксперимент: устраивается работать в бордель. Погружаясь в ночной мир, Эмма не только изучает его, но и пытается понять свои границы дозволенного, не всегда осознавая, в какое опасное приключение она втянулась.

 

 

В ролях

Ана Жирардо
Ана Жирардо
Emma
Ор Атика
Ор Атика
Delilah
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Brigida
Янник Ренье
Янник Ренье
Stéphane
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Hermann
Gina Jimenez
Madeleine
Никита Беллуччи
Hildie
Лукас Энгландер
Ian
Хильдегард Шрёдтер
Inge
Irma Pany
Margaret
Режиссер Анисса Боннфон
Сценарист Emma Becker, Анисса Боннфон, Дьястем
Композитор Jack Bartman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 октября 2022
Дата выхода
2 июня 2023 Россия Кино.Арт.Про
28 сентября 2023 Бразилия 18
30 марта 2023 Германия 16
23 июня 2023 Испания
2 декабря 2022 Латвия 18+
9 декабря 2022 Литва N18
16 ноября 2022 Франция 16

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €2 620 000
Сборы в мире $106 951
Производство Radar Films, Rézo Productions, Umedia
Другие названия
La maison, The House, A Casa dos Prazeres, Casa do Prazer, House of Lust, Kuća, La Maison - Haus der Lust, Malonumų namai, Ο οίκος, Дом удовольствий, ラ・メゾン 小説家と娼婦, 我的2年妓女生涯, Ev

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 20 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3359 В жанре «драма»  1259 В фильмах Франции  238 В фильмах Бельгии  30 В фильмах 2022 года  157
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дом удовольствий - Дублированный трейлер
Дом удовольствий Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

User 3 июня 2023, 23:21
Анна Жирардо сыглала шикарна ! Уж не знаю на сколько ей далась эта роль легко, но до зрителя она смогла донести все эмоции которые испытываем все мы… Читать дальше…
User 2 августа 2023, 23:26
Странный фильм, без сюжета как такового , очень затянут
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дом удовольствий - смотреть в онлайн-кинотеатре

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