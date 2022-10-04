Дом удовольствий, 2022

Молодая и привлекательная писательница Эмма Беккер ведет довольно однообразную жизнь и скучает в бесперспективных отношениях с женатым мужчиной. В поисках вдохновения для нового романа она, неожиданно для себя самой, решается на невероятный и аморальный эксперимент: устраивается работать в бордель. Погружаясь в ночной мир, Эмма не только изучает его, но и пытается понять свои границы дозволенного, не всегда осознавая, в какое опасное приключение она втянулась.