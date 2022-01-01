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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Винни-Пух: Кровь и мёд, 2022
2022 / США
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Жанр:
ужасы
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О фильме
Кристофер Робин бросил Пуха и Пятачка, и тогда они начинают убивать.
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Год выпуска
2022
Режиссер
Рис Фрейк-Уотерфилд
В ролях
Эмбер Дойг-Торн
Наташа Тосини
Крейг Дэвид Доусетт
Мария Тейлор
Ричард Д. Майерс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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