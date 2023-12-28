Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великолепная пятерка Великолепная пятерка
Киноафиша Фильмы Великолепная пятерка

Великолепная пятерка, 2023

2023 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Большой театр — легенда, он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» — самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

Год выпуска 2023
Премьера в России 28 декабря 2023
Премьера в мире 28 декабря 2023
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Василий Ровенский
Василий Ровенский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Великолепная пятерка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App