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Постер мультфильма Великолепная пятерка
6.7
Великолепная пятерка - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Великолепная пятерка
6.7

Великолепная пятерка

, 2023
Velikolepnaya pyaterka
Россия / анимация, семейный / 18+
Приключенческий мультфильм об отважных четвероногих друзьях
Трейлеры
Постер мультфильма Великолепная пятерка
6.7
Великолепная пятерка - Финальный трейлер
Великолепная пятерка  Финальный трейлер

О фильме

Большой театр — легенда, он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» — самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

В ролях

Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Margo
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Goliaf
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Myasnik
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Tyomnyy Rytsar
Александр Гаврилин
Krasavchik
Филипп Лебедев
Филипп Лебедев
Naperstok
Ирина Киреева
Ирина Киреева
Baronessa
Ирина Киреева
Ирина Киреева
Baronessa
Anastasiya Portnaya
Zhenshchina v krasnom
Anastasiya Portnaya
Zhenshchina v krasnom
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Shustryy
Анастасия Сорокина
Анастасия Сорокина
Syn Samsona i Margo
Режиссер Василий Ровенский
Сценарист Василий Ровенский
Композитор Anton Gryzlov
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 февраля 2024
Премьера в мире 28 декабря 2023
Дата выхода
28 декабря 2023 Россия Наше кино
28 декабря 2023 Азербайджан
17 октября 2024 Аргентина ATP
28 декабря 2023 Болгария
30 апреля 2026 Бразилия
12 сентября 2025 Великобритания U
3 октября 2024 Гватемала
7 апреля 2025 Дания
7 августа 2025 Израиль All
12 сентября 2025 Ирландия G
8 ноября 2024 Испания
8 февраля 2024 Италия
28 декабря 2023 Казахстан 6+
31 октября 2024 Колумбия
3 октября 2024 Коста-Рика
28 декабря 2023 Кыргызстан
14 ноября 2024 Мексика AA
28 декабря 2023 Молдавия
21 августа 2024 Нидерланды 6
16 февраля 2024 ОАЭ TBC
7 ноября 2024 Перу
14 марта 2025 Румыния
25 января 2024 Сербия
28 декабря 2023 Таджикистан
8 сентября 2024 Тайвань
13 сентября 2024 Турция
28 декабря 2023 Узбекистан 6+
11 сентября 2024 Франция
25 января 2024 Черногория
31 октября 2024 Чили

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 240 000 000 RUR
Сборы в мире $3 069 518
Производство Кинофирма, Наше Кино
Другие названия
Velikolepnaya pyaterka, Dogs at the Opera, Aventuras caninas: El misterio de la corona, Les chiens à l'opéra, Cún Cưng Đại Náo Nhà Hát, Detetives de 4 Patas, Dogs at the Opera (2023), Guardianes en la ópera, Guardians a l'Òpera, Klavim Ba'Opera, Köpekler Firarda, Odnazhdy v Bolshom, Samson & Margot en de gestolen tiara, Samson, cățelul detectiv și misterul coroanei, Sansone e Margot: Due cuccioli all'opera, Vilda vovvar på juveljakt, Villit koirat jalokivijahdissa, Σκυλάκια στην όπερα, Великолепная пятерка, Кучета в операта, Однажды в Большом, 狗狗歌劇院, Aventuras Caninas

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 25 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2510 В жанре «анимация»  309 В жанре «семейный»  245 В фильмах России  316 В фильмах 2023 года  145
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Великолепная пятерка - Финальный трейлер
Великолепная пятерка Финальный трейлер
Великолепная пятерка - Трейлер
Великолепная пятерка Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Великолепная пятерка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: фильм вызывает у детей интерес и смех, но часть зрителей обеспокоена моралью сюжета о ограблениях и возможной пропаганде воровства. Сильные стороны: динамичный сюжет и понятная подача для младших школьников; слабые стороны: спорная мораль и возрастные ограничения (до 5 лет или начальная школа). Общая оценка нейтрально-положительная; фильм может подойти семьям с маленькими детьми и любителям лёгкого семейного юмора.
Саммари составлено ИИ на основе 16 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Андрей Дегтянников 30 декабря 2023, 11:48
А что сейчас пропаганда воровства, или даже ограбления не обсуждается? Чему учите? Как ограбить мясной магазин?
Виктория Киргизова 2 января 2024, 21:33
Что за бред, это просто мультфильм
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Великолепная пятерка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Великолепная пятерка

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