Великолепная пятерка, 2023

Большой театр — легенда, он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» — самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.
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