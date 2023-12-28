Великолепная пятерка, 2023

Большой театр — легенда, он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» — самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.