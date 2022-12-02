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Постер фильма Злые соседи
4.1
Злые соседи - Трейлер
Киноафиша Фильмы Злые соседи
4.1

Злые соседи

, 2022
Angry Neighbors
США / комедия / 18+
Комедия о ворчливом писателе, который собирается отомстить соседу за слишком шумный ремонт
Трейлеры
Постер фильма Злые соседи
4.1
Злые соседи - Трейлер
Злые соседи  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является экранизацией произведения современного американского писателя Роджера Розенблатта (родился в 1940 году). Его творчество основано на эссе для многочисленных СМИ, которые автор систематически пишет в течение не одного десятка лет.

Мировая премьера картины состоялась в Соединенных Штатах 2 декабря 2022 года. В этот день фильм выпустили ограниченным тиражом.

Съемки проходили в Васека, штата Миннесота, США.

 

Гарри – пожилой ворчливый писатель, живущий со своей собакой. Его жизнь была идеальной, пока загадочный сосед не решил построить себе огромный особняк. Все мы сталкивались по жизни с тем, что соседи затевают капитальный ремонт. Вот и Гарри становится невольным заложником такой ситуации. Сумеет ли Гарри совладать с собой или все же его месть соседу станет блюдом, которое подают холодным?

В ролях

Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Harry
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Chloe
Кэти Паркер
Кэти Паркер
Kathy Polite
Джаред Гилман
Джаред Гилман
Jack
Чич Марин
Чич Марин
Hector
Стелио Саванте
Стелио Саванте
Krento
Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Amberson Girl
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Kevin
Chris Harris
Narrator
Тодд Рэндолл
Mr. Lapham
Режиссер Уоррен Брок
Сценарист Roger Rosenblatt, James M. Bear, Hamid Torabpour
Композитор Erick Schroder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 декабря 2022
Премьера в мире 2 декабря 2022
Дата выхода
13 июля 2023 Россия СБ Фильм
13 июля 2023 Азербайджан
13 июля 2023 Болгария
13 июля 2023 Кыргызстан
13 июля 2023 Молдавия
13 июля 2023 Таджикистан
13 июля 2023 Узбекистан
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $5 823
Производство Winter State Entertainment, Kerry Orent Company, AimForKnowledge
Другие названия
Angry Neighbors, Dzień sąsiada, Lapham Rising, Voisins en colère, Злые соседи

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Злые соседи - Трейлер
Злые соседи Трейлер
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