Фильм является экранизацией произведения современного американского писателя Роджера Розенблатта (родился в 1940 году). Его творчество основано на эссе для многочисленных СМИ, которые автор систематически пишет в течение не одного десятка лет.
Мировая премьера картины состоялась в Соединенных Штатах 2 декабря 2022 года. В этот день фильм выпустили ограниченным тиражом.
Съемки проходили в Васека, штата Миннесота, США.
Гарри – пожилой ворчливый писатель, живущий со своей собакой. Его жизнь была идеальной, пока загадочный сосед не решил построить себе огромный особняк. Все мы сталкивались по жизни с тем, что соседи затевают капитальный ремонт. Вот и Гарри становится невольным заложником такой ситуации. Сумеет ли Гарри совладать с собой или все же его месть соседу станет блюдом, которое подают холодным?
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