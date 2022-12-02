Фильм является экранизацией произведения современного американского писателя Роджера Розенблатта (родился в 1940 году). Его творчество основано на эссе для многочисленных СМИ, которые автор систематически пишет в течение не одного десятка лет.

Мировая премьера картины состоялась в Соединенных Штатах 2 декабря 2022 года. В этот день фильм выпустили ограниченным тиражом.

Съемки проходили в Васека, штата Миннесота, США.